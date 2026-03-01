我的頻道

伊朗嗆祭出「史上最大報復」 川普回應：將以前所未見的力量還擊

傳川普已看過伊朗最高領袖哈米尼遺體照 可能接班人選曝光

華人僑界聯歡會 文藝匯演賀新春慶元宵

記者范航瑜╱紐約報導
中美友好文化藝術交流協會2月28日下午在曼哈頓Symphony Space音樂廳舉辦「2026美國華人華僑賀新春、慶元宵大型聯歡晚會」。(記者范航瑜╱攝影) 范航瑜
中美友好文化藝術交流協會2月28日下午在曼哈頓Symphony Space音樂廳舉辦「2026美國華人華僑賀新春、慶元宵大型聯歡晚會」，吸引多名華裔僑胞及文化界人士參與，共度新春佳節。

協會會長黃惠琴在開幕致辭中感謝了各界嘉賓的到來。(記者范航瑜╱攝影) 范航瑜
中美友好文化藝術交流協會會長黃惠琴在開幕致辭中感謝了各界嘉賓的到來，「春節承載中國人深層的文化記憶，寄託對傳承、吉祥和未來的期盼」。她說，雖然身處海外，但華夏同胞始終以勤勞與智慧，為所在國發展作出貢獻，同時積極傳承中華優秀文化，促進美中友好交流，展現海外華人的文化自信與風採。

黃惠琴表示，演出隊伍基本上由業餘人士組成，排練時長約兩到三個月，最年長的表演者有80多歲，最年輕的華人小朋友表演者才六歲。整體參與人數超過80位老華僑，加上青少年和其他表演者，涵蓋多個年齡層。

中國駐紐約總領館領保僑務處主任潘焱領事在致辭中表示，「中美友好文化藝術交流協會每年的聯歡表演，讓身在海外的遊子也能感受到祖國的歡樂、祥和與溫暖」。他呼籲廣大僑胞繼續發揮作用，促進美中友好，為祖國發展及自身生活努力，並祝願大家新春快樂、萬事如意。

本屆晚會節目豐富多元，涵蓋京劇「梨花頌」、舞蹈「梅花賦」、大型合唱「大中華」和「英雄讚歌」，並有華裔青少年歌舞演出、雜技、民族樂團及古箏演奏，融合傳統與現代藝術元素。部分節目邀請美國本地音樂家參與，彰顯文化交流特色。

多名僑界代表出席表達支持，包括紐約至孝篤親公所、紐約中國和平統一促進會、連江同鄉會、廣西大學美國校友會、美國上海總商會、美國棋類協會、美國華人華僑社團聯合會、陝西同鄉會及多個宗親與社團組織代表等。

隱私權倡議團體 籲市長減NYPD監控系統

市府擬漲9.5%房產稅 布碌崙民代抗議 籲屋主盡早發聲
