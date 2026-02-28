映照台灣歷史 紀錄片「甘露水」紐約MoMA上映

我的頻道

記者馬璿╱紐約報導
紐約現代美術館(MoMA)年度重要紀錄片盛事紀錄片雙周影展(Doc Fortnight)今年邁入第25屆里程碑，從即日起至3月12日(周四)在館內劇院舉行。其中，由台灣導演林君昵(Chunni Lin)與黃邦銓(Pang-Chuan Huang)執導的「甘露水」(Daughter of Nectar)為本屆入選長片之一，作品以大理石雕塑「甘露之女」為核心線索，帶領觀眾回顧台灣首位現代雕塑家黃土水的藝術生命與其所身處的歷史時代。

「甘露水」以台灣首位赴日本東京美術大學就讀木雕的藝術家黃土水為主軸，其作品結合台灣鄉土意象與西洋雕塑，獨特風格成為台灣近代美術史的重要開創者。然而，日本殖民統治的歷史背景，使其在戰後政治氛圍下備受爭議。

隨著國民政府來台與白色恐怖時期的到來，其創作一度被邊緣化、遺棄，保留「甘露水」的雕塑者甚至因白色恐怖的壓力而不得不長期塵封它。這件作品在庫房沉睡47年後，直至2021年才重新對外公開，成為重新檢視台灣藝術史與國族認同的象徵。

全長共142分鐘的「甘露水」以16毫米底片拍攝，不僅以溫潤的質感回望黃土水的藝術實踐，更收錄如今東京美術大學學生的創作過程，讓這座超過百年的雕塑與當代對話。本片也將鏡頭轉至更為廣泛的文化議題，探討在威權統治的歷史脈絡中，藝術作品以及藝術家的意志如何在不斷的流轉之中被保存、掩埋，最終仍被傳承的歷程。

本片將在3月3日(周二)下午6時30分舉辦第二場，也是紐約最後一場播映，其餘來自亞洲的入選作品還包含由南韓、日本與泰國藝術家共同創作的「Narrative」、泰國導演執導的「Local Sensations」、中國導演拍攝的大灣區之肋(The Rib of the Greater Bay Aera)，以及辭藻飛回大地深處(Words Fly Back to the Black Earth)等片。

本屆雙周影展共選映來自23個國家的14部長片與19部短片及中長片，呈現來自全球、形式與語言皆具開創性的非虛構創作。創辦於2001年的「Doc Fortnight」向來以策展取向著稱，不採公開徵件機制，而由館方策展團隊主動邀選30至40部作品，透過為期兩周的放映與座談，探討當代紀錄影像對美學與政治層面的影響。

台灣導演林君昵與黃邦銓執導的「甘露水」入選紐約現代美術館年度重要紀錄片盛事紀錄片...
台灣導演林君昵與黃邦銓執導的「甘露水」入選紐約現代美術館年度重要紀錄片盛事紀錄片雙周影展。(記者馬璿╱攝影)

