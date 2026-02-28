防假房屋稽查員 市府：可撥311查證

我的頻道

記者顏潔恩╱紐約報導
紐約市住房保護與開發局官員發布一則宣傳視頻，教導市民辨別可能冒充HPD稽查員者。(取自Instagram)
紐約市住房保護與開發局官員發布一則宣傳視頻，教導市民辨別可能冒充HPD稽查員者。(取自Instagram)

紐約市住房保護與開發局(HPD)官員發布宣傳視頻說，在移民執法活動頻繁發生之際，有愈來愈多的騙徒喬裝成市府稽查員行騙；當局故拍攝並發布防範影片，教導市民辨別冒充者。

據悉，影片製作的起因是一個租戶協會向州租客聯盟政策主任韋弗(Cea Weaver)反映情況，指一名來自布碌崙(布魯克林)皇冠高地的租客於2月初遇到有人按門鈴，自稱是HPD的房屋稽查員、試圖進入大樓，所幸當事人感到不對勁而沒有應門。

影片說明，HPD稽查員通常是回應311投訴，可能要進入建築物檢查居住狀況，但真的稽查員會攜帶市府核發的徽章與證件、身穿印有機構名稱的制服，並主動報上姓名與所屬單位；另外，稽查員絕不會詢問移民身分、不會穿防彈背心，也不會索取與住房無關的個人文件。

影片最後表示，「若有人聲稱來自市府，但讓居民感覺不對勁，居民絕沒有義務讓他們進門」。

HPD發言人Ilana Maier表示，該影片是出於審慎考量而製作，她在聲明中提到，「有人假冒成HPD稽查員的想法令人深感不安，紐約市民需要知道，當有人聲稱代表市府上門時，那必須是合法的，沒有人應該懷疑站在自家門口的人是否真的是來提供協助的」。

目前擔任市長租客保護辦公室(Mayor’s Office to Protect Tenants)主任的韋弗表示，市府正研究其他政策方案，協助租客核實HPD稽查員的身分，例如可透過撥打311確認。

租客 紐約市 移民

