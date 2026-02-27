我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中續清洗軍隊 人大罷免5上將 但沒包括張又俠、劉振立

支付公司Block裁員4000人 前推特執行長：AI效率更高

Lycamobile成破口 華人帳戶被盜 知情者詳解手法

記者許君達／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
電話號碼盜竊者利用商家權限和用戶身分驗證機制上的漏洞，獲取目標號碼的原始帳號(account number)和初始密碼(pin)，即可在用戶不知情的情況下接管該電話號碼。(路透)
電話號碼盜竊者利用商家權限和用戶身分驗證機制上的漏洞，獲取目標號碼的原始帳號(account number)和初始密碼(pin)，即可在用戶不知情的情況下接管該電話號碼。(路透)

移民初到美國時，通常難以獲取由大型運營商提供的、安全性較高的實名制手機號碼，在紐約華人社區廣泛鋪設地面經營網點的預付費制通訊服務商Lycamobile，則是很多華人新移民的首選。但今年年初以來，本報記者陸續接到受害人投訴，稱他們原本正常使用的Lycamobile號碼突然失效，緊隨而至的，是與手機號碼綁定的銀行帳戶被盜。

一名稱自己身在一個盜竊團夥身邊的知情人士近日揭示了Lycamobile號碼被盜竊的全過程。此人透露，他所認識的盜竊者只針對華人受害者下手，他爆料的目的是希望提醒華人用戶提高警惕，不要讓辛苦掙來的錢落入犯罪者手中。

據披露，盜竊者是位於布碌崙的Lycamobile一個經銷商，團隊約十人左右。他們首先使用Python編程語言寫出爬蟲腳本，從號碼庫中找出屬於Lycamobile的號碼，然後將篩選出的電話號碼逐一放入Zelle系統，若號碼對應的Zelle收款人姓名為中文拼寫，便將其選定為目標。得到目標後，盜竊者通過加密通訊軟體Telegram尋找活躍在暗網上的專業身分盜竊者，便可取得號碼主人的社會安全碼。

隨後，盜竊者利用商家權限和Lycamobile用戶身分驗證機制上的漏洞，獲取目標號碼的原始帳號(account number)和初始密碼(pin)，即可在用戶不知情的情況下接管該電話號碼。

在得到受害人姓名、生日、社安碼、銀行帳號以及電話號碼等關鍵資訊後，盜竊者便可突破大部分銀行的客戶身分驗證程序。以大通銀行(Chase Bank)為例，無論是否真的是用戶本人，只要能提供卡號和社安號，便可利用與帳戶綁定的手機號碼接收驗證碼，然後更改帳戶密碼。這也正是盜竊者需要侵奪受害人手機號碼的原因。

知情人士表示，他已把相關情況報告給警方，執法部門正啟動調查。根據目前掌握的資訊，被該團夥盜竊過的受害人至少已逾千人。截至發稿時，本報記者無法獨立核實其真實身分。

不過，經營過Lycamobile業務的布碌崙八大道社區人士凌飛說，該知情人士透露的盜竊手段確實具有可操作性。他表示，美國很多通訊運營商都會鼓勵用戶頻繁轉換服務商、並為「被撬來」的用戶提供多種優惠。而若帶著原有號碼轉換服務商，就需要用戶向原服務商索取號碼的原始帳號和初始密碼，因此這項要求並不罕見。Lycamobile此前要求客人本人打電話給客服，提供相關認證信息後，方可提供帳號及密碼。但後來將要求放寬，使別有用心之人更容易繞過客服環節，獲取帳號和密碼。

凌飛說，類似的盜竊手段並不新鮮。他經營的店鋪三年前曾接待過一對男女顧客，他們報出一個號碼，要求更換運營商，但凌飛發現該號碼現有的月度套餐還剩超過兩個月效期，此時匆忙更換運營商頗為可疑，他因此婉拒。在他次日致電該號碼求證時，號碼主人表示，前一日其號碼確實被盜、銀行帳戶也隨後出現問題，幸而及時補救，未造成更嚴重損失。號碼主人被盜號的時間點，正是那對可疑男女離開他的店鋪後不久。

目前，Lycamobile受害者自發組織的維權群組已有逾30人，其中多數成員為紐約華人，也有來自加州的華人。曼哈頓華埠的紐約東華協會一名職員表示，這種盜竊現象確實廣泛存在，且絕非孤例。

世報陪您半世紀

華人 布碌崙 移民

上一則

川普致電曼達尼「很快釋放」哥大遭ICE拘留學生獲釋
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約大雪後布碌崙2200戶斷電 下周或再迎風暴

紐約大雪後布碌崙2200戶斷電 下周或再迎風暴
鎖定長者…布碌崙、法拉盛商場鬧區行竊 警公布影像抓賊

鎖定長者…布碌崙、法拉盛商場鬧區行竊 警公布影像抓賊
布碌崙財務顧問藉投資名義詐騙85萬 被控10罪

布碌崙財務顧問藉投資名義詐騙85萬 被控10罪
旅客遊歐最易遭竊國家 英、法、丹麥排名前三

旅客遊歐最易遭竊國家 英、法、丹麥排名前三

熱門新聞

紐約市將迎來自2016年以來的大暴雪，預計累積降雪量介於13至17吋，不排除局部地區可達20吋。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約將迎十年來最大風雪恐降雪20吋 市府示警：周一早通勤極危險

2026-02-21 19:06
22日晚，紐約市降雪量大增，市長宣布晚上9時至次日12時，限制私家車輛出行。（讀者提供）

暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」MTA低限度運行

2026-02-22 15:31
華裔指揮教師李梳曈遭遇車禍，不幸離世。(李梳曈個人網站)

紐約華裔指揮教師路邊換輪胎 遭車撞亡

2026-02-25 13:03
全市過半街道在過去一小時內已至少完成一次清剷，大部分於過去三小時內有過清理。(讀者提供)

史詩級暴風雪癱瘓紐約 布碌崙一夜積雪18吋 長島更嚴重

2026-02-23 12:10
雲頂世界即將成為紐約市歷史上首座完整商業賭場，2026年3月底前全面投入營運；圖為雲頂世界公布擴建計畫的模擬圖。新開發區域包括表演場館、飯店、公共綠地與商業空間。(取材自雲頂世界官方Instagram)

紐約首座完整賭場「雲頂世界」3月營運 將供逾萬工作機會

2026-02-25 06:30
根據氣象預報，本周內紐約地區還可能出現兩次夜間降雪。(記者許君達╱攝影)

舊雪未消新雪又來 紐約未來3日內將再下雪

2026-02-24 14:32

超人氣

更多 >
文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校

文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校
滬女懷疑丈夫出軌 花9000元雇人追蹤…「私家偵探」下場慘

滬女懷疑丈夫出軌 花9000元雇人追蹤…「私家偵探」下場慘
可負擔健保擬降保費 調高自付額個人1.5萬、家庭3.1萬元

可負擔健保擬降保費 調高自付額個人1.5萬、家庭3.1萬元
獨家╱中國女留學生陳屍浴缸 兇嫌被指性生活粗暴

獨家╱中國女留學生陳屍浴缸 兇嫌被指性生活粗暴
新政：綠卡持有者多福利受限 恐遭突擊檢查 旅行也跟蹤

新政：綠卡持有者多福利受限 恐遭突擊檢查 旅行也跟蹤