北皇后區警局增設呼聲再起 109分局人手減少 社區憂治安壓力加劇

皇后區第七社區委員會表示，市府早在2022年審議大型開發案時，曾承諾研議增設新分局，分擔市警109分局的警力負擔，如今卻遲無進展。圖為109分局外觀。(本報檔案照)

紐約市長曼達尼 (Zohran Mamdani)日前公布的預算案中，未納入北皇后區 新警察分局的規畫，引發皇后區第七社區委員會(CB7)與居民關切。社區人士指出，市府早在2022年審議大型開發案時就曾承諾研議增設新分局，分擔109分局的警力負擔，如今卻遲無進展。

CB7主席阿培利安(Chuck Apelian)表示，當年市府在推動威利點(Willets Point)及法拉盛 一帶重建計畫時，曾向社區承諾將評估在北皇后區增設新警局的可行性。基於這項承諾，社區支持相關開發案通過。然而兩年過去，除了在大學點警察學院內設立一處衛星辦公室外，新分局規畫毫無具體動作。

阿培利安說，「我們需要的是一個真正獨立的分局，設在更北部的位置，服務白石鎮、大學點、灣台、馬爾巴及比奇赫斯特等地區，讓市109分局專注法拉盛及其以南區域」。

目前設於法拉盛市中心的109分局(NYPD 109th Precinct)轄區涵蓋整個北皇后區，範圍廣闊。阿培利安指出，分局位於轄區西南角，警車若要趕赴最北端地區，回應時間往往過長。他並透露，109分局警力自2024年底至2025年底減少近60人，衛星辦公室人手也減少 ，在人力縮減下，服務能力更加吃緊。社區擔憂，隨著威利點未來數千套住宅落成，以及附近體育場與賭場綜合開發項目啟動，人流與交通勢必增加，警務需求將進一步上升。

在日前的預算聽證會上，CB7再次將新分局列為「首要項目」。委員歐尼爾(Mary O’Neill)表示，北皇后區長期警務資源不足，新分局攸關公共安全公平。

不過，也有不同聲音。華人居民、資深第七社區委員杜彼得表示，亞當斯市長任內已以經費不足為由，最終僅設立衛星辦公室。北皇后區居民一直爭取增設警局，但現在在曼達尼市府財政壓力與政策重點轉移的背景下，相關計畫恐難短期內實現。