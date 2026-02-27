川普致電曼達尼「很快釋放」哥大遭ICE拘留學生獲釋

我的頻道

記者范航瑜／紐約報導
哥倫比亞大學26日致函校內社群表示，ICE探員當日上午約6時30分進入一棟學生宿舍，並帶走了一名學生。(記者范航瑜／攝影)
哥倫比亞大學26日致函校內社群表示，ICE探員當日上午約6時30分進入一棟學生宿舍，並帶走了一名學生。(記者范航瑜／攝影)

哥倫比亞大學26日致函校內社群表示，聯邦移民與海關執法局(ICE)探員當日上午約6時30分，以「尋找失蹤者」為由進入一棟學生宿舍，帶走了一名學生。但在紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)當天於白宮會見川普總統表達關切後獲釋。名為艾莉·阿加耶娃(Ellie Aghayeva)的學生26日下午在社群媒體發文表示，她已在車上，正返回家中。她寫道：「我目前安全無虞，但對所發生的一切仍感到極度震驚。」

市長曼達尼當天前往白宮與川普總統見面，他表示在會談中曾談及該事件，隨後川普致電他表示遭拘留的學生「將很快獲釋」。

哥大代理校長薛普曼(Claire Shipman)當天上午在信中表示，ICE探員以尋找「失蹤人士」為由取得進入大樓的許可，並在過程中作出不實陳述。國土安全部證實拘留行動，並指學生為艾爾米娜·阿加耶娃，稱她的學生簽證於2016年因未上課而被終止。法律文件指出，阿加耶娃為哥大通識學院學生，主修神經科學與政治學，並稱拘留她的聯邦人員未持司法搜查令，且「以尋找失蹤者為由取得進入許可」。

校方提醒學生，若執法人員要求進入校園內非對外開放區域，應要求對方在進入前先聯絡校方公共安全部門，由公共安全部門再通知總法律顧問辦公室協調校方回應，學生不應自行允許執法人員進入，也不應代為接受搜查令或傳票。

26日中午時分，大批哥大學生與教職員聚集在曼哈頓校園西116街大門外抗議，高喊「ICE滾出校園」。抗議者也點名批評校長薛普曼與校方，高呼「哥大雙手染紅，把學生送交聯邦！」

市議會議長梅寧(Julie Menin)與多數黨領袖阿布魯(Shaun Abreu)發表聯合聲明指出，當天上午已聽取關於哥大校園事件的簡報，情況令人不安。聲明稱，據報導，ICE探員向一名保全人員作出不實陳述，聲稱正在尋找失蹤者，隨後拘留一名學生。

兩人表示，ICE不應出現在學校與大學校園，相關行動無助提升城市或國家安全，反而加劇不信任與風險。兩人並指，作為哥倫比亞學院校友，已與校方聯繫並提供協助。

哥大 ICE 川普

