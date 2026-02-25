紐約舊雪未消26日或再迎新雪 今轉晴回溫清雪總動員

根據氣象預報，本周內紐約地區還可能出現兩次夜間降雪。(記者許君達╱攝影)

據國家氣象服務局(NWS)，紐約地區從24日夜間起再次迎來降雪。新降雪分別在24日夜間和26日(周四)夜間飄落。不過與剛剛結束的創紀錄大雪相比，新一輪降雪的雪量較為輕微，且白天氣溫均高於冰點。

氣象預報顯示，今(25日)白天天氣將轉晴，最高氣溫達到華氏42度，有利於自然融雪。到26日晚間，將有30%至40%的概率再次出現降雪，但從次日白天起，天氣再次轉晴，晴好天氣伴隨整個周末，白天最高氣溫也會逐漸回升，至28日(周六)升至華氏46度。

紐約市 降雪逾20吋

在剛剛結束的上一輪強降雪中，紐約市大部地區降雪總量超過20吋。其中中央公園19.7吋、皇后區白石(Whitestone)23吋、布碌崙(布魯克林)羊頭灣(Sheepshead Bay)22.5吋、史泰登島格拉斯米爾(Grasmere)29吋。長島 的蘇福克郡(Suffolk)和新澤西的卑爾根郡(Bergen)最高降雪量則均超過了30吋。NWS發布提示，鑑於最近數日內早晚溫度會在冰點上下反覆，因而呼籲三州地區居民注意頑固黑冰(black ice)，以免在走路或行車時遭遇黑冰打滑而發生意外。

22日紐約迎來史詩級暴風雪 ，為美國東北地區10年來最大規模，23日紐約市更有達16至19吋高的積雪。此次風雪不僅造成上千戶住戶停電以及倒塌事件，市府更下達交通禁令以避免危險。

24日白天紐約市晴空萬里，讓民眾與清潔人員能先行清除路面上的積雪。不過，下雪雖然對於部分紐約客來說是個玩雪的好日子，對不少風雪仍須上班的族群而言，這樣的天氣恐怕只代表更多的工作量。

清除積雪花20小時

在住宅大樓擔任管理人員的Khalid便是其中一員，他無奈地表示，自己在暴風雪當天仍須準時上崗，為怕影響住戶出行以及違反法規，他總共花費近20小時才陸續將路面的積雪清除。他表示，雖然上次大規模降雪的溫度更低，但這次由於下層的雪已經凍結成冰，所以更難剷除，花費他更多時間。「有些人可能覺得下雪很好玩，可以打雪仗、堆雪人，但對我們來說其實更累。」

而同樣在城市角落默默努力的，還包含市清潔局(DSNY)的工作人員。當局不僅投入大量資源清理積雪，更與交通局(DOT)通力合作，市府亦持續開放招募緊急鏟雪臨時工。在街角將消防栓旁的積雪清除的工人們便表示，這次的積雪是他從業以來最厚的一次，不過幸好溫度並未如上月的風雪低，白天的太陽也有助於融化冰霜，讓他們的工作稍微輕鬆了一些。

雪停了 狗狗可以放風

華埠新福華家具店的黃老闆同樣賣力地清雪，他表示，雖然這次的暴風雪是他移民來美近40年來最大的一次，但街坊的商店在暴風雪時照常營業，也因如此他雪停後一早開始便在不斷剷雪，以免被罰款。法規規定屋主與商販須在停雪後特定時間段內清理人行道和其他通道上的積雪和冰塊，以確保行人能夠通行，市清潔局在上月的暴風雪時更開出4000張罰單。黃老闆表示，每屆政府對於鏟雪的規定都有所不同，但對店家來說並無太大差異，「我們已經麻木啦。」