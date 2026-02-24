紐約市交通禁令解除 周二恢復到校上課 市議員認應遠距教學

紐約市長曼達尼23日下午表示，紐約市公立學校學生將於24日(周二)恢復到校上課；圖為一名學童與母親一起玩雪。(美聯社)

紐約市 長曼達尼 (Zohran Mamdani)23日下午就當天過境的史詩級暴風雪簡報最新進展。他說，全市交通禁令已於當日中午12時結束，恢復非必要車輛上路；紐約市公立學校學生將於24日(周二)恢復到校上課。

雖然交通禁令已經解除，但曼達尼仍強烈敦促市民盡量避免開車上路，並待在室內。市府警告，目前路面依然濕滑結冰，危險程度仍高，建議駕駛人若必須出行應極度謹慎，並優先搭乘大眾運輸。

「紐約市正持續應對這場歷史性的暴雪，在風暴完全過去、城市恢復運轉前，我們不會鬆懈」，曼達尼表示，「雖然解除禁足令，但路況依然險峻，請透過Notify NYC隨時掌握最新資訊。」曼達尼強調，除了降雪，時速40至60哩的強烈陣風是導致路況極度危險的主因。

市清潔局(DSNY)表示，截至23日中午12時30分，已噴灑約5000萬磅的鹽粒，並對全市超過99.5%的街道完成了至少一次的剷雪作業。此外，清潔局與交通局(DOT)通力合作，已清理超過1600處人行道轉角、419個消防栓、近900處巴士站以及1300個有遮篷的巴士候車亭。

紐約市教育局表示，超過8000名設施維護人員正徹夜準備校園環境，包括剷除冰雪、檢查暖氣系統及儲備緊急物資。校車系統也已做好明日發車準備，確保學生通勤安全。校方將透過郵件、簡訊及社群媒體與家長保持聯繫。

不過， 市議會教育委員會成員黃友興(Phil Wong)卻對此決定不贊同。他說，許多住宅區街道依然難以通行，使得不僅學生通勤困難，許多教職員也將面臨校舍周邊停車困難的問題；「將明天改為遠程教學才是更務實、更負責的做法」。

在大眾運輸方面，截至23日下午4時，大都會運輸署(MTA)的地鐵 與公車均出現延誤，C線地鐵及史泰登島鐵路暫時停駛。官方呼籲民眾出行前應先至mta.info查詢最新動態。與此同時，長島鐵路(LIRR)亦維持全線停運，直到另行通知後方可重啟；北線鐵路(MEtro North)班次則有所縮減。