班森賀華社馬年遊行 無畏暴風雪如期進行

記者胡聲橋╱紐約報導
班森賀華社馬年大遊行中冒風雪行進的鑼鼓隊。(記者胡聲橋╱攝影)
班森賀華社馬年大遊行中冒風雪行進的鑼鼓隊。(記者胡聲橋╱攝影)

一場10年未遇的暴風雪正朝紐約襲來，由布碌崙(布魯克林)班森賀華人社區服務中心(CASS)攜手州眾議員寇頓(William Colton)和市議員莊文怡聯合主辦的慶祝馬年大遊行，22日仍堅持在風雪中舉行，民代、各社團和熱情的觀眾紛紛參加這個南布碌崙華社的新春盛事。

根據天氣預報，在大風的裹挾下，22日紐約市將有12到24吋大雪。在當天社區活動紛紛取消的情況下，班森賀馬年新春遊行的組織者經過認真討論，仍打算抓住暴風雪真正到來前的窗口期，抓緊時間，讓這次遊行按原計畫進行。

上午11時已經下起了雨夾雪，而且風愈來愈大，這時包括市警察局樂隊在內20多個參加這次遊行的團體已經開始在18大道65街和66街之間的遊行起點區集結。在簡短的開幕式後，從中午12時開始，20多個遊行隊伍陸續從65街出發，沿著18大道行進到84街。雖然溫度已經下降到冰點、雨雪交加，但遊行隊伍中原定的舞龍舞獅表演一樣都沒有缺，而且表演者情緒高漲，氣氛熱烈，吸引了不少居民沿街觀看，為遊行隊伍加油鼓勁。

班森賀華人社區服務中心負責人羅添福介紹，今年是該中心第10年舉辦農曆新年遊行，他感謝政府官員和社區給予的大力支持。他說舉辦新年遊行不僅為了團結社區，凝聚社區的力量，更希望透過新年遊行讓下一代對中華傳統文化有接觸，有更直觀的感受。羅添福說，剛開始舉行新年遊行時遊行隊伍和人數都不多，10年間遊行能發展到目前的規模，見證了華人社區在南布碌崙壯大，他為此感到很欣慰。

該中心執行總監伍燕珊說，大家從好幾個月前就開始籌備這次新年遊行，從邀請社團參與到聯繫贊助方，再到聯繫各民代辦公室和計畫整個遊行的流程，他們花費了不少精力。伍燕珊還說，預報中的暴風雪給遊行增添了不確定因素，不過她很高興遊行能在暴風雪真正到來前結束。

州參議員劉醇逸和陳學理、州眾議員寇頓和鄭永佳、市議員莊文怡、州上訴法院法官萬泰妮、市警62分局局長伊斯蘭(Mohammed Islam)、市議會議長梅寧(Julie Menin)辦公室代表、布碌崙地區檢察官蔣沙樂(Eric Gonzalez)政府間事務助理兼東亞裔事務負責人邢文晴、州眾議會第47選區領導人唐鳳巧和賀立寧、49選區領導人謝曉瓊等都參加了這次遊行。他們各自發表了簡短的講話，祝大家馬年新春快樂，萬事大吉。

展望明年，班森賀華社服務中心負責人羅添福說，作為該地區的一個「老牌」活動，農曆新年遊行明年一定會繼續辦下去。現在南布碌崙華社的社區活動日漸豐富，品質也日益提告，這讓他們更有動力將農曆新年遊行愈辦愈大，愈辦愈好。

班森賀華社馬年大遊行如期舉行，遊行開始前的奏國歌環節。(記者胡聲橋╱攝影)
班森賀華社馬年大遊行如期舉行，遊行開始前的奏國歌環節。(記者胡聲橋╱攝影)
華人社區服務中心是班森賀華社馬年大遊行的主辦方。(記者胡聲橋╱攝影)
華人社區服務中心是班森賀華社馬年大遊行的主辦方。(記者胡聲橋╱攝影)
班森賀華社馬年大遊行22日在風雪中舉行．圖為海灣大道華商會的舞龍表演。(記者胡聲...
班森賀華社馬年大遊行22日在風雪中舉行．圖為海灣大道華商會的舞龍表演。(記者胡聲橋╱攝影)
走在班森賀華社馬年大遊行最前列的市警察局樂隊。(記者胡聲橋╱攝影)
走在班森賀華社馬年大遊行最前列的市警察局樂隊。(記者胡聲橋╱攝影)
班森賀華社馬年大遊行中的另一支舞獅隊。(記者胡聲橋╱攝影)
班森賀華社馬年大遊行中的另一支舞獅隊。(記者胡聲橋╱攝影)
班森賀華社馬年大遊行中布碌崙華聯會的舞獅表演。(記者胡聲橋╱攝影)
班森賀華社馬年大遊行中布碌崙華聯會的舞獅表演。(記者胡聲橋╱攝影)

布碌崙 暴風雪 華人

佛光山新春祈福 結合藝文與蔬食

雪假 紐約市今停課 線上教學也停
紐約市將迎來自2016年以來的大暴雪，預計累積降雪量介於13至17吋，不排除局部地區可達20吋。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約將迎十年來最大風雪恐降雪20吋 市府示警：周一早通勤極危險

2026-02-21 19:06
紐約公寓示意圖。（本報檔案照）

房租「貴到瘋狂」…87歲老人無力承擔 找69歲室友合租

2026-02-16 11:42
22日晚，紐約市降雪量大增，市長宣布晚上9時至次日12時，限制私家車輛出行。（讀者提供）

暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」MTA低限度運行

2026-02-22 15:31
市長曼達尼在公布2027財年預算案時表示,若州府不同意對高收入者與大型企業加稅,市府將把調高地產稅作為「最後手段」,以維持教育、警消與社福等核心市政服務運作。(美聯社)

紐約市地產稅擬漲9.5% 衝擊300萬戶住宅

2026-02-19 07:18

紐約市地產稅擬漲9.5% 衝擊300萬戶住宅

2026-02-19 07:18
紐約市民可能於本周末迎接最後一波「冬天的尾巴」，隨後便會有較往年更溫暖、更少雨的春季。(記者曹馨元╱攝影)

周末恐再降雪 隨後紐約將迎來少見暖春

2026-02-20 06:15
紐約市府將恢復對未區別有機垃圾和普通垃圾的住宅和建築罰款。(市長辦公室提供)

紐約生存手冊╱垃圾回收堆肥計畫 違規將開罰

2026-02-18 07:14

