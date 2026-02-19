禁止居家護理員工作24小時 市議會公聽第3次提案

市議會公聽會前，數十名華裔家庭護理員與馬泰一道舉行集會，表達支持。(Ain't I a Woman?! Campaign提供)

紐約市 議會公民服務與勞工委員會18日就旨在禁止家庭護理員24小時工作的提案舉辦公聽會，市府官員、州級民代以及十餘名華裔 護理員出席作證。該提案由代表曼哈頓華埠的市議員馬泰(Christopher Marte)提出，獲得市公益維護人和11名市議員連署。

馬泰所提之303號提案(Int-303)要求居家護理業者不得安排護理員單次值班超過12小時、連續安排12小時班次或在任意24小時內累積排班超過12小時，護理員每周工作總時長不能超過56小時。該提案在馬泰當選後的第一任期內即已提出，但一直未能進入表決環節，本提案為第三次重提。

市消費者與勞工保護局負責對外事務的副局長歐提斯(Carlos Ortiz)在作證時說，紐約市現有30萬家庭護理員，根據州勞工廳的規定，護理員被允許24小時值班。若在24小時中能夠確保3小時的三餐和8小時不受打攪的睡眠，則雇主可僅支付13小時工資；若護理員無法得到這些休息時間，則需要按照24小時工時足額支付薪酬。然而在現實中，很少有24小時值班的護理員能得到上述休息，但雇主依舊僅支付13小時工資。因此市府支持該提案。

州眾議員金兌錫(Ron Kim)和州參議員拉莫斯(Jessica Ramos)到場作證。金兌錫表示，對於工資盜竊的違法問題，州府的執法力量薄弱，負有調解義務的勞工廳經常根據自身能力的局限而選擇放棄某些案件的調查。拉莫斯則指出，雇主工資盜竊涉嫌觸犯刑法，但調查和起訴的主動權取決於地方檢察官的主觀意願。