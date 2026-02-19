寒流致20死…市府重啟清理遊民營地 團體批「背棄承諾」

我的頻道

記者曹馨元／紐約報導
紐約市長曼達尼宣布計畫重啟清掃遊民營地的行動。(記者曹馨元／攝影)
紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)18日宣布，在極端寒流導致20人死亡後，他計畫重啟清理遊民營地的行動。此舉標誌著曼達尼遊民政策立場的重大轉向，他也因此遭到倡導團體批評「背棄承諾」。

曼達尼曾於1月5日暫停前市長亞當斯(Eric Adams)的遊民營地清理政策，並稱其做法為「失敗」。與亞當斯指派紐約市警局(NYPD)清理營地的做法不同，曼達尼計畫委任「遊民服務局」(DHS)作為政策執行方。這一變動符合他將遊民外展服務、心理健康警報交由專業機構而非警方負責的一貫主張。

儘管如此，曼達尼此前一直是清理營地做法的嚴厲批評者，而他上任後的政策立場轉向也遭到法律援助協會(Legal Aid Society)與遊民聯盟(Coalition for the Homeless)的聯合譴責聲明。

聲明指出，如果市府希望減少遊民營地，應增加外展人員並提供低門檻的收容床位及支援性住房，而非訴諸清理行動。兩機構抨擊此舉是政府的「又一個背棄承諾」，並提到曼達尼上任後已非首次撤回競選時諾言。

不過，曼達尼強調，將職責移交給遊民服務局將從根本上改變執行性質，未來仍將以「外展」作為政策核心。根據新計畫，外展團隊在第一天發出通知後，將在隨後七天內反覆與營地內的遊民溝通，最後關頭才進行清理。曼達尼認為，這種「堅持不懈的外展」對於與那些對市府服務持懷疑態度的遊民建立聯繫至關重要。

而就在剛剛過去的寒潮中，共有20人因極端氣候喪命，曼達尼政府也因應對不力遭多方批評。

數據顯示，在1月19日至2月10日的寒流期間，透過311熱線撥打的求助電話中，約有22%起在未提供協助的情況下結案，原因包括救援人員找不到當事人，或當事人拒絕幫助。

遊民 曼達尼 亞當斯

聯邦資金解凍…哈德遜河鐵路隧道「門戶計畫」下周復工

皇后區第七社委會 台裔鄺迺智當選副主席
