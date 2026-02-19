紐約市地產稅擬漲9.5% 衝擊300萬戶住宅

市長曼達尼在公布2027財年預算案時表示，若州府不同意對高收入者與大型企業加稅，市府將把調高地產稅作為「最後手段」，以維持教育、警消與社福等核心市政服務運作。(美聯社)

紐約市長曼達尼 (Zohran Mamdani)在上任後的首份預算報告中表示，若州長霍楚(Kathy Hochul)與州議會不同意對年收入百萬元以上的高收入者及大型企業加稅，市府將考慮自2027財年起，把全市地產稅率一口氣調高9.5%。

曼達尼的計畫若實施，影響面極廣，涵蓋超過300萬戶住宅與十多萬筆商業物業。從自住屋主、小房東，到未受租控保障的市場租客，幾乎無人能置身事外。

根據市府構想，地產稅增稅適用範圍包括一至三家庭住宅、共管公寓、合作公寓，以及大型辦公室、旅館等四大類物業。此案仍須市議會通過，未來幾個月勢必上演一場激烈的預算攻防。

無黨派智庫公民預算委員會(Citizens Budget Commission)估算，若按此幅度調整，一般一至三家庭住宅屋主每年地稅帳單恐增加約700元，市府可因此增加約37億元收入。對皇后區、布碌崙 等常見的「自住加一兩戶出租」小屋主而言，這筆支出並不輕鬆；對市場租客來說，租金 承壓幾乎是可以預見的結果。

房市專家提醒，突襲式調高地產稅，短期或許能補洞，但長期副作用不容忽視。學者指出，對不動產持續加稅，會讓業主對持有與翻修失去誘因，時間一久，住房供給可能變少、品質也會下滑。尤其在租金受限、成本卻不斷上升的情況下，中小業主要維持基本維修與更新將更吃力。

實務層面上，不少小房東早已感到壓力。布碌崙一名擁有19戶出租單位的房東李先生說，新冠疫情以來保險費幾乎「年年跳漲兩三成」，再加上水電、人工與貸款利率走高，「如果地稅再上去，只能反映在新簽約的市場租金上」。

房東團體警告，在租金成長有限、空置率偏低的環境下，大幅調高地稅，可能讓本就財務吃緊的租控大樓陷入「兩頭燒」的困境。

市議會也出現反彈聲浪。市議長梅寧(Julie Menin)已率先表態反對任何大幅加稅，並與市議會財政委員會主席李琳達(Linda Lee)發出聯合聲明指出，在可負擔危機仍未緩解之際，不論是動用「雨天基金」，或提出重大地產稅調漲，都不應輕率列入選項。