曼達尼擬削減預算 取消增聘5000紐約市警

記者劉梓祁／紐約報導
紐約市長曼達尼擬削減警局預算，取消增聘5000名市警。(記者劉梓祁／攝影)
紐約市曼達尼(Zohran Mamdani)表示，因應市府嚴峻的財政壓力，計畫縮減多項主要開支，其中市警(NYPD)預算為調整之一；市府最新提出的2027財政年度(FY2027)初步預算顯示，警局預算及人力規模均可能面臨縮減。

曼達尼的前任市長亞當斯(Eric Adams)在卸任前，曾在預算案中提出擴編警力計畫，建議未來數年內增聘5000名警員。然而，曼達尼上任後，隨即宣布撤銷亞當斯在2024年9月26日遭聯邦刑事起訴後所簽署的所有行政命令，其中即包括上述警力擴編方案。

根據亞當斯原先規畫，市警局原定於2026年7月先增聘300名警員，2027年7月增至2500人，並於2028年7月起每年新增5000名警員，使全市可部署警力達到約4萬人。然而，在曼達尼的新方案下，警力總數將維持在接近現有水準，約3萬5000人左右。

此外，市府公布的2027財年初步預算亦強調，必須「大幅降低現有職缺數量」，意味著若警局長期存在未補實的編制空缺，相關經費可能遭到削減。根據初步預算，曼達尼畫在下一財年將市警局早前64億元的總預算削減約2200萬元。

曼達尼早前向媒體表示，紐約市目前正面臨一場預算危機，但他強調市府「有能力、也一定能夠克服」。他指出，新一屆市府「承接了一個歷史性的預算缺口」，雖然已成功將赤字從1200億元降至54億元，但財政壓力仍然沉重。

在曼達尼上任市長以後，同意留任的市警總局(NYPD)局長蒂池(Jessica S. Tisch)曾表示，曼達尼對她承諾打擊犯罪的策略將維持不變。然而曼達尼在當選前就曾呼籲削減警察經費，並指控警員種族歧視。他也堅持維持警力規模不再擴張，並主張解散處理示威的「戰略應變小組」(SRG)，同時廢除警方的幫派資料庫。相關提案均未獲蒂池支持，她則主張進一步增聘警力。

此外，曼達尼承諾設立社區安全局，一個預算規模達10億元的新部門，承接目前由市警處理的部分職責，包括遊民、精神異常人士的求助案件。

曼達尼 亞當斯 紐約市

