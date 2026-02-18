填補赤字 曼達尼或調升房產稅9.5% 霍楚與眾民代反彈

紐約市長曼達尼17日公布1270億元預算案，並表示若州府未對高收入者或企業加稅，市府或將調升房產稅，以填補數十億元財政缺口。(美聯社)

紐約市 長曼達尼 (Zohran Mamdani)17日公布1270億元預算案，並表示若州府未對富人或企業加稅，市府或將調升房地產稅，以填補數十億元財政缺口，此番表態顯示曼達尼仍堅持向富裕族群加稅的立場。但曼達尼的預算案在地產界、本地倡議團體以及部分民主黨民選官員中引發強烈反彈，反對者中不乏曼達尼的政治盟友。

紐約州長霍楚 (Kathy Hochul)在預算公布前曾向媒體表示，她認為毋需調升市房產稅，市長此舉被視為向州府施壓。兩人前一日才宣布州將向市府追加15億元資金，以穩定財政。

紐約市的任何加稅措施均須州府同意。

霍楚屬溫和派民主黨人，正尋求連任，她對加稅一貫持保留態度。市府上一次大幅調升房產稅為2003年，在彭博(Michael Bloomberg)任內，當時因「九一一」事件引發經濟衰退。

曼達尼正與霍楚就擴大托育計畫合作。在預算案公布前一天，霍楚宣布州府將在未來兩年向市提供15億元資金，以協助穩定紐約市財政。

曼達尼在市政廳記者會表示，市府並不希望採取如此激烈措施平衡預算，但若別無選擇，仍須執行。

預算案為數月協商程序的起點，市議會須於6月30日前表決通過。依法，市府須達成預算平衡。該預算案假設未來兩年房產稅調升9.5%，以填補54億元缺口。市府官員指出，此舉將影響逾300萬住宅業主及10萬多名商業地產持有人。

作為「最後手段」，預算亦擬動用近10億元儲備金，並從市府退休員工醫療福利基金提取2億2900萬元。

此外，曼達尼取消了前市長亞當斯(Eric Adams)分階段增聘5000名警員的計畫，並提議將市警預算由64億元削減2200萬元。

批評曼達尼大幅上調地稅的人士指出，地稅上調將對低收入及中產階層居民造成更直接衝擊，而非城市中最富裕的群體，這種結果與曼達尼本人一再承諾要推動改革、糾正制度不公的目標形成明顯反差。

市議會議長梅寧(Julie Menin)與市議會財政委員會主席、議員李琳達(Linda Lee)發表聯合聲明指出，雖然市長的初步預算開啟了一場關於紐約市財政未來的重要討論，但在當前民眾正深陷可負擔性危機之際，動用「雨天基金」並考慮大幅提高地稅「完全不可接受」。

「雨天基金」指政府在財政狀況較好時期預先儲備的應急資金，主要用於在經濟衰退、突發危機或稅收大幅下滑時穩定公共服務與財政運作。

市主計長李文(Mark Levine)提出警示，稱盡管該方案首次較為誠實地反映了快速增長支出的真實規模，但由此呈現的財政前景「相當嚴峻」。他指出，紐約市正承受自大衰退以來最嚴峻的財政壓力，在經濟仍具韌性、華爾街稅收創新高的情況下，依賴地稅上調和大幅動用儲備金填補缺口，將帶來嚴重後果。

李文呼籲通過提升政府運作效率、重構不可持續增長的項目，並爭取州府在層面提供更多支援，以避免對市民造成衝擊。

皇后區區長理查茲(Donovan Richards Jr.)直言，預算中提出的9.5%地稅上調「毫無討論空間」。他表示，絕不能以工薪階層紐約客為代價來平衡預算，尤其是固定收入的長者與維持城市運作的公共部門員工。