圍爐迎新 皇后區華社採買升溫

連日來，法拉盛各大華人超市人潮明顯增加。(記者高雲兒╱攝影)

馬年除夕將至，皇后區華人社區年味漸濃。從法拉盛 商圈的採買高峰，到貝賽、大頸等華人聚居社區的家庭廚房，不少家庭選擇在家準備年夜飯，以最傳統的方式迎接新春。儘管部分餐館推出年菜套餐，但整體而言，在家團聚仍是多數華人家庭的首選。

連日來，法拉盛各大華人超市人潮明顯增加。(記者高雲兒╱攝影)

連日來，法拉盛各大華人超市 人潮明顯增加。傍晚時段，海鮮區最為熱鬧，活魚水箱前顧客輪流挑選，工作人員撈魚、秤重、處理，水聲與人聲交織；肉品區排隊等候取號，牛腩、排骨、整雞與五花肉銷量上升。收銀台前的隊伍一度延伸至貨架通道，購物車裡堆滿鮮魚、蝦蟹、青菜水果、火鍋料與餃子皮 ，不少家庭一次採買兩三天份量。

據觀察，象徵「年年有餘」的整條魚、「步步高升」的年糕，以及包餃子所需的肉餡與韭菜，需求明顯增加。部分民眾選購現成水餃或半成品年菜，但也有不少家庭仍堅持親手備料、親自下廚。

住在貝賽的王姓小夫妻，今年邀哥哥嫂嫂來家中團聚。王先生表示，父母今年未能來美團聚，但兄弟姊妹能圍坐一桌已十分難得。(讀者提供)

住在貝賽的王姓小夫妻，今年邀哥哥嫂嫂來家中團聚。除夕當天一早，四人便分工合作。王先生負責處理魚與海鮮，嫂嫂掌勺熱炒，王太太與哥哥在餐桌旁包餃子。案板上肉餡與韭菜整齊擺放，餃子一顆顆碼在托盤上，等待下鍋。廚房裡油煙機聲與切菜聲此起彼落，空氣中瀰漫蒜香與醬油香。

傍晚時分，餐桌陸續擺上豐盛美味的家常菜。王先生表示，父母今年未能來美團聚，但兄弟姊妹能圍坐一桌已十分難得。「餐館方便，但在家吃比較踏實。」

劉說，大家來自不同城市，都沒有家人在身邊，「不能回家，就自己把年味做出來。」(記者高雲兒╱攝影)

在法拉盛租屋的幾名留學生，也在除夕歡聚。(記者高雲兒╱攝影)

在法拉盛租屋的幾名留學生，也在除夕歡聚。留學生小劉說，他們五人人幾天前便約好採買清單，一同前往超市購買食材。當天下午，廚房迅速變成臨時作業區：有人洗菜，有人切肉，有人翻炒。小劉說，大家來自不同城市，都沒有家人在身邊。「不能回家，就自己把年味做出來。」幾人圍坐吃飯時，輪流用手機與家人視訊拜年，餐桌上不時傳出笑聲。