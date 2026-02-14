車管局13～18日系統升級暫停運營 選民黨派登記或受影響

紐約全州DMV自13日下午2時起關閉，一直持續到17日，18日恢復上班。(本報檔案照）

紐約州 車輛管理局(DMV )所有辦公機構和線上辦事系統13日(周五)下午2時起關閉，直到18日(周三)才恢復正常開放，原因是要進行系統升級。關閉期間，與DMV有關的線上線下及電話服務將全部停止運營。

本次關閉周期覆蓋周末和總統日聯邦假期，而17日(周二)雖為工作日，又逢亞裔 同慶的農曆新年，因此DMV辦公室暫停開放預計對華人社區影響有限。不過網站的停運影像較大，除駕照或車輛相關事務需要延遲外，紐約州DMV系統有選民黨派登記的功能。

而2月14日(周六)的登記截止日正逢DMV關閉期間，因此當局提示有意更改黨派以參加今年黨內初選的選民，盡量在13日下午2時前透過DMV完成登記。如果錯過DMV的截止時間，仍可在州選舉委員會(New York State Board of Election)的官網https://reurl.cc/gnKkjX 登記。

車管局局長施羅德(Mark Schroeder)說，該機構現有的內部應用程式過於老舊且缺乏整合，部分程式甚至繼承自1959年至1973年擔任州長的洛克菲勒(Nelson Rockefeller)時代，已遠不敷應付現代需求。新的系統將把數百套打補丁式的程式整合在同一平台中，以便提高行政效率，提升服務水平。本次升級後，預計第二階段的升級改造將在2028年進行。