現金回扣誘長者配藥與報名老人中心 法拉盛2男涉1.2億醫保詐騙

記者鄭怡嫣 / 紐約報導
兩名居住在皇后區法拉盛的男子涉嫌通過支付非法現金回扣和賄賂，詐騙醫療保險共1億2000萬元，圖為其中一家涉事的老人中心所屬公司Z & W Empire Enterprise Inc.所在地。(取自谷歌地圖)
兩名居住在皇后區法拉盛的男子涉嫌通過支付非法現金回扣和賄賂，詐騙醫療保險共1億2000萬元，圖為其中一家涉事的老人中心所屬公司Z & W Empire Enterprise Inc.所在地。(取自谷歌地圖)

聯邦司法部9日宣布，布碌崙聯邦法院近日解封一份刑事起訴書，指控兩名居住在皇后區法拉盛的男子，涉嫌通過支付非法現金回扣和賄賂，提交虛假的報銷申請，詐騙聯邦醫療保險(Medicare，俗稱紅藍卡)和醫療補助(Medicaid，俗稱白卡)共1億2000萬元。二人被控串謀實施醫療保健詐騙罪，若罪成最高可判處十年監禁。

根據起訴書，居住在法拉盛的42歲金仁宇(Inwoo Kim，音譯，下同)，又名「Tony Kim」與「Long Jin」，擁有一家藥房以及兩家社區成人日間護理中心，亦即老人中心。兩家老人中心的名字分別為Royal Adult Daycare以及Happy Life，為Z & W Empire Enterprise Inc.以及Happy Life Inc.所有。

另一位居住在法拉盛的56歲男子李Daniel(Daniel Lee)，又名「Daniel Yang」與「Donghee Yang」，是其中一家老人中心Happy Life的項目主管。2016年至2026年間，金仁宇與李Daniel，涉嫌以給予現金回扣及超市禮品卡的方式，非法賄賂持有紅藍卡以及白卡的老人，誘使他們在金仁宇的藥房配藥。此外，二人還涉嫌向持有白卡的老人支付非法的現金回扣，誘使他們在金仁宇經營的老人中心註冊。

起訴書稱，金仁宇曾在短信中討論非法付款，短信寫道：「請先給韓國會員們1萬元。」李Daniel亦曾發「我已付款」、「我把(給病人的)信封留給金仁宇了。」

起訴書還稱，二人涉嫌提交超出兩家老人中心日間護理服務規定的報銷上限。為支付現金回扣，兩人還涉嫌從他們控制的銀行帳戶中提取大量現金。政府的紅藍卡以及白卡項目，為這些未實際提供的處方藥與護理服務總共支付了1億2000萬元。執法人員已執行多項搜查令，並在逮捕過程中查封多個銀行帳戶。

國稅局刑事調查處(IRS-CI)紐約辦公室特別探員主管Harry T. Chavis Jr.表示，兩名被告涉嫌以老人護理中心作為掩護，以賄賂、回扣等為手段，策畫了一項縝密的計畫。在長達十年的騙局中，兩人涉嫌通過虛假處方藥和日間護理服務索賠，竊取億元。國稅局刑事調查處特工與聯邦夥伴合作，追蹤資金流向，梳理出詐騙資金鏈，最終收網逮捕。

聯邦衛生與公共服務部監察長辦公室(HHS-OIG)調查代理副監察長Scott J. Lampert則表示，藥房和老人中心的目的是服務和支持老年人，而不應是抽走納稅人資源、成為詐騙的工具。調查機構將繼續積極追查利用聯邦醫療保健項目牟利的人，確保他們承擔全部的責任。

