布碌崙7類重罪犯案率上月微升 仇恨犯罪同比增2成畫

記者馬璿／紐約報導
2025被稱為「史上最安全的一年」之後，2026年首月布碌崙的重大犯罪率卻略有上升，主要增幅來自竊盜案件。(記者馬璿／攝影)
2025被稱為「史上最安全的一年」之後，2026年首月布碌崙的重大犯罪率卻略有上升，主要增幅來自竊盜案件。(記者馬璿／攝影)

2025被稱為紐約市「史上最安全的一年」，不過根據市警最新公布2026年首月犯罪數據，布碌崙(布魯克林)的重大犯罪率卻略有上升，主要增幅來自竊盜案件。而包含謀殺、強暴、搶劫、重罪攻擊、入室盜竊、重大竊盜與汽車重大竊盜在內的七類重大犯罪案件，較2025年同期增加1.5%。此外，1月的仇恨犯罪也呈上升，更引發市議會提出反猶太主義相關法案的計畫。

數據顯示，犯罪上升主要來自竊盜類案件。其中搶劫案件上升8%，重大竊盜增加1.5%，汽車重大竊盜則大幅上升15%；相較之下，入室盜竊案件明顯下降，減幅達24%。

而重罪攻擊案件在布碌崙過去經常出現波動，相比2025年1月的466起，2026年1月則上升至516起，增加10%。其中至少兩起攻擊發生在地鐵系統內。1月4日，一名17歲少年在布朗士維爾(Brownsville)的地鐵站內遭一群青少年毆打並刺傷。數日後，警方表示，一名41歲男子在歐幾里得大道(Euclid Avenue)站搭乘A線列車時遭刺傷。

不過，其他暴力犯罪案件則隨全市趨勢大幅下降。布碌崙僅通報兩起謀殺案，較去年同期的九起下降77%；強暴案件則減少8%。數據亦顯示，未列入重大重罪統計的槍擊事件下降50%，包含1月8日亦發生的警方在醫院開槍擊斃挾持患者與保全的闖入者案件。

1月全市的謀殺與槍擊案件同樣下降。NYPD局長蒂池(Jessica Tisch)表示，這是槍枝暴力最安全的一個1月。2026年1月也創下紐約市有紀錄以來，1月份謀殺案件數最低的紀錄。她將犯罪下降歸因於「冬季暴力減少計畫」，該計畫每晚派出近2000名警員，在全市暴力熱點地區巡邏，這些地區的重大犯罪率已下降36.3%。

不過，儘管警方策略在降低多數暴力案件方面似乎奏效，仇恨犯罪卻有所上升。在布碌崙，仇恨犯罪較2025年同期增加20%，共通報12起案件。雖然全市通報的仇恨犯罪總數略有下降，但蒂池指出，市警仇恨犯罪調查組所調查的案件數量增加152%，其中反猶太事件大幅上升。

上月通報兩起嚴重的反猶太事件包含1月19日與20日連續兩天，波羅園一處遊樂場遭人噴塗數十個納粹卍字符號及希特勒的名字。該事件促使新任市議長梅寧(Julie Menin)前往現場視察，並表示市議會將於2月12日提出一套法案，以遏止反猶太主義。

