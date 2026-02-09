我的頻道

WSJ：金銀狂潮幕後推手 中國「大媽」投資人

中國軍網點名張本智和、寶可夢、柯南：警惕日本軍國主義滲透

MTA擴大公車攝影執法 共納入54條路線

記者馬璿／紐約報導
布碌崙(布魯克林)的B60、B68以及曼哈頓M57等公車路線，被新納入自動化攝影取締罰款機制的適用範圍。(記者馬璿／攝影)
為提升公車行車速度並改善站點通行秩序，大都會運輸署(MTA)近日擴大自動化攝影取締(Automated Camera Enforcement)罰款機制的適用範圍。近日除列入布朗士、布碌崙(布魯克林)四路線，也已於6日納入兩條布碌崙及一條曼哈頓的路線，目前全市已有54條公車路線啟用自動攝影機取締系統。

新啟用的自動化攝影取締路線，包含通行威廉斯堡大橋跟Flatlands之間的B60、通行展望公園與康尼島之間的B68，以及通行西72街交百老匯與東55街交1大道的M57公車路線。

MTA警告，未依規定使用公車專用道的車輛將被開罰；此外，阻擋公車停靠站，或違規並排停車的車輛，也將收到罰單。罰款金額自50元起，屢犯者最高可處250元罰鍰。

這項MTA與市交通局(DOT)合作執行的計畫自2024年6月啟動以來，已涵蓋全市54條公車路線、約560哩的路段與1400輛公車，每日影響客量超過91萬5000人次。若駕駛違規使用公車專道、占用公車站或違規雙排停車，將透過車載攝影設備自動拍攝違規行為並寄送罰單。

MTA指出，ACE上路以來，公車整體平均行駛速度提升約5%，部分路段甚至提高達30%。此外，納入監控的路線交通事故減少20%，公車站被占用的情形也下降40%。根據MTA統計，僅約一成的駕駛人在遭罰後仍會出現超過兩次的違規行為。

➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

