市府恢復戶外用餐 擬全年開放街道棚架

紐約市議會議長梅寧(Julie Menin)表示，市府將全面整頓市戶外用餐計畫，並希望允許餐廳全年365天在街道上設置用餐棚架。(記者范航瑜／攝影)

紐約市議會議長梅寧(Julie Menin)表示，市府將全面整頓市戶外用餐計畫，並考慮允許餐廳全年365天在街道上設置戶外用餐棚架。市長曼達尼 (Zohran Mamdani)則在另一場記者會上表態了對戶外用餐全年化的支持。

梅寧在「紐約更好城市協會」舉辦的早餐會上指出，戶外用餐計畫將被修復並成為全年制度。這一計畫最初在疫情 期間作為緊急措施推出，監管有限，之後發展為全年實施，獲得餐飲業者支持，同時引發部分社區團體反彈，批評棚架占用停車位並帶來噪音與鼠患。該計畫與人行道用餐及「開放街道」計畫分屬不同制度，後者近年規模亦有所縮減。

歷經多年政治角力後，前市長亞當斯(Eric Adams)任內為戶外用餐設下新規與費用。自2024年8月起，餐廳若要保留戶外設施，須申請「Dining Out NYC」新計畫，並被要求在每年11月底至4月1日期間拆除街道棚架。嚴格規定加上市府費用，以及每年搭建與拆除合規結構的高昂成本，迅速引發業者不滿，參與餐廳數量大幅下滑。

在曼哈頓華埠 的步行街宰也街(Doyer Street)，不少餐館都在街道旁擺放桌椅。然而這種簡便的戶外用餐模式在冬季面對嚴寒氣候時存在挑戰，特別是氣溫下降、風雪等情況會讓顧客意願降低。

但同時，安裝棚架也是一筆不小的支出，據主計長辦公室統計，購買、安裝、拆卸及儲存戶外結構全年下來可能花費4萬至6萬元。 市交通局數據顯示，疫情期間任一時間點約有6000至8000家餐廳設置戶外用餐設施；首個完整季結束時，街道棚架僅剩849座，人行道設置為1973處。

在倡議團體與餐飲業者反對聲中，市議員萊斯勒(Lincoln Restler)去年10月提出法案，主張恢復全年街道用餐並簡化申請流程。梅寧為該案共同提案人之一，其發言人表示，雖需在本會期重新提出新版本，她仍支持其基本架構。市餐飲聯盟行政總監瑞吉(Andrew Rigie)肯定梅寧的說法，並表示期待與市議會合作，確保改革方向兼顧公平與可持續性。