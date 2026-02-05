我的頻道

先把話說清楚 川習通話後都提台灣 分析：北京正為川習會鋪陳

麥克雞塊魚子醬只送不賣 麥當勞情人節限定

市長辦公室拒提供收容所地址 稱保障隱私 遭批作法過時不當

記者劉梓祁／紐約報導
紐約市長曼達尼(中)辦公室稱不提供遊民所地址，華埠居民代表批評傲慢及不透明將傷害社區。(記者劉梓祁／攝影)
紐約市長曼達尼(中)辦公室稱不提供遊民所地址，華埠居民代表批評傲慢及不透明將傷害社區。(記者劉梓祁／攝影)

在紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)宣布「加快啟用」曼哈頓華埠旁珍珠街(Pearl St.)320號的遊民收容所，面對華人社區的質詢，市長辦公室發言人馬特(Matt Rauschenbach)表示，「我們不分享安全港(Safe Haven)收容所(遊民)的地址」。

盡管如此，珍珠街320號遊民所的地址及規畫，已在過去兩年間被多次公開討論，在如曼哈頓第一社區委員會的會議中，市社會服務局(DSS)和市遊民服務局(DHS)代表亦有出席與社區溝通。

市府法條禁止公開「申請或接受公共救助者的姓名或地址」。

此前，「紐約郵報」(NY Post)母公司「NYP Holdings」曾提起訴訟，要求市社會服務局毋須依「資訊自由法」(FOIL)公開遊民收容所地址。然而，法官在2025年4月裁定市府勝訴，因「社會服務法」(Social Services Law)明確禁止披露申請或接受公共救助者的姓名和地址，即使只公開地址、不含姓名，也屬違法。

法官還裁定，即便社會服務局在其它情境下曾公布地址，如意外錯誤或其它法律義務，亦不會改變相關的法律限制。

對此，華埠民主黨65D區領袖于金山表示，以「隱私」為由不作說明的做法不當。他強調，保護入住遊民的個人資料無可厚非，但遊民所設在何處，屬於重大公共事務，理應向社區透明交代。他質疑，曼達尼政府若連遊民所地址都含糊其辭，顯示其對相關事務缺乏基本掌握，只是以官方說辭搪塞公眾。

于金山還指出，市府有責任與當地居民溝通協商，不可能在涉及居民切身生活的重大設施問題上採取「不告知」的態度。

華埠民主黨65B區領袖王鏑則說，所謂基於安全考慮隱匿地址的做法早已過時。現實中鮮少見到施暴者到庇護所追蹤受害者的案例，但社區因信息不透明而承受的壓力卻十分明顯。

遊民 華埠 曼達尼

垃圾清運因暴雪延宕 衛生局全力處理

曼達尼「加速啟用」華埠旁遊民所 居民不滿 質疑過度集中
