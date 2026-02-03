市府宣傳奏效 免費托育兩周內報名逾5萬份

在紐約市府的大力宣傳下，免費3-K與學前班(Pre-K)計畫在報名開始的前兩周，已收到逾5萬份申請，超過去年申請總數的一半。(圖片取自市長辦公室)

紐約市長曼達尼 (Zohran Mamdani)表示，在市府的大力宣傳下，免費3-K與學前班(Pre-K)計畫在報名開始的前兩周已收到逾5萬份申請，超過去年申請總數的一半；申請期限將持續至2月27日。

為了宣傳免費托育計畫，曼達尼在1月14日報名開放起，便於全市出租車屏幕(TaxiTV)及LinkNYC電子屏上循環播放相關資訊。目前距離報名截止仍有近一個月，且由於申請並非採先到先得制，許多家庭往往會等到申請截止前才送件。

曼達尼說，「每個孩子都應享有免費且高品質的托育服務，我們正在確保全市的家庭都清楚知道，現在正是為孩子報名3-K與Pre-K的時候」。

分析人士指出，曼達尼似乎正借鑑前市長白思豪 (Bill de Blasio)當年的做法。十年前，為推動大規模免費學前教育計畫時，白思豪將宣傳與動員列為施政重點，其政府團隊曾在多個社區逐戶拜訪，特別是針對對新政策較不熟悉的低收入 社區；市府人員也曾主動致電全市4歲幼兒家庭，鼓勵家長提出申請。

相較而言，前市長亞當斯(Eric Adams)任內對宣傳推廣的重視程度相對不足。根據市府數據，去年全市針對四歲及以下幼兒的免費托育計畫中，約每五個名額就有一個未被使用，亦即約13萬6000個名額中，有超過2萬7000個空缺。

專家指出，對曼達尼而言，確保申請人數充足至關重要。曼達尼不僅承諾將強化3-K計畫、並確保其真正達到全民化，若能展現現有計畫的需求程度，也有助於為其針對2歲幼兒推出的免費托育計畫爭取更多支持。

華埠兒童培護中心(Chinatown Day Care Center)校長李小愷表示，該中心每年的名額固定，目前她尚未接到較往年更多的家長諮詢。

另一位不願具名的業者擔心，大力宣傳和動員並不能夠解決名額分配問題，「托育業靠口碑，受歡迎的學校每年都是滿的，如果更多家長申請而去不到心儀的學校，到時候恐怕還是會有名額空缺」。