市府宣傳奏效 免費托育兩周內報名逾5萬份

記者曹馨元／紐約報導
在紐約市府的大力宣傳下，免費3-K與學前班(Pre-K)計畫在報名開始的前兩周，已收到逾5萬份申請，超過去年申請總數的一半。(圖片取自市長辦公室)
紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)表示，在市府的大力宣傳下，免費3-K與學前班(Pre-K)計畫在報名開始的前兩周已收到逾5萬份申請，超過去年申請總數的一半；申請期限將持續至2月27日。

為了宣傳免費托育計畫，曼達尼在1月14日報名開放起，便於全市出租車屏幕(TaxiTV)及LinkNYC電子屏上循環播放相關資訊。目前距離報名截止仍有近一個月，且由於申請並非採先到先得制，許多家庭往往會等到申請截止前才送件。

曼達尼說，「每個孩子都應享有免費且高品質的托育服務，我們正在確保全市的家庭都清楚知道，現在正是為孩子報名3-K與Pre-K的時候」。

分析人士指出，曼達尼似乎正借鑑前市長白思豪(Bill de Blasio)當年的做法。十年前，為推動大規模免費學前教育計畫時，白思豪將宣傳與動員列為施政重點，其政府團隊曾在多個社區逐戶拜訪，特別是針對對新政策較不熟悉的低收入社區；市府人員也曾主動致電全市4歲幼兒家庭，鼓勵家長提出申請。

相較而言，前市長亞當斯(Eric Adams)任內對宣傳推廣的重視程度相對不足。根據市府數據，去年全市針對四歲及以下幼兒的免費托育計畫中，約每五個名額就有一個未被使用，亦即約13萬6000個名額中，有超過2萬7000個空缺。

專家指出，對曼達尼而言，確保申請人數充足至關重要。曼達尼不僅承諾將強化3-K計畫、並確保其真正達到全民化，若能展現現有計畫的需求程度，也有助於為其針對2歲幼兒推出的免費托育計畫爭取更多支持。

華埠兒童培護中心(Chinatown Day Care Center)校長李小愷表示，該中心每年的名額固定，目前她尚未接到較往年更多的家長諮詢。

另一位不願具名的業者擔心，大力宣傳和動員並不能夠解決名額分配問題，「托育業靠口碑，受歡迎的學校每年都是滿的，如果更多家長申請而去不到心儀的學校，到時候恐怕還是會有名額空缺」。

在皇后區法蘭西斯路易斯高中就讀12年級的17歲華裔女學生何麥肯齊(Mackenzie Ho)，其遺體在法拉盛凱辛娜公園附近被發現；圖為此前的尋人啟事。(讀者提供)

紐約失蹤華裔女高中生遺體被發現 警方初步研判為自殺

2026-02-01 20:55
紐約中華公所主席朱超然逝世，享年73歲。(記者劉梓祁／攝影)

紐約中華公所主席朱超然逝世 享年73歲

2026-01-29 17:27
冬季風暴為紐約市帶來多達一呎的積雪還未掃清，本周末氣溫再降，體感溫度或低於華氏零度。(記者曹馨元／攝影)

周末再降溫 炸彈氣旋或挾降雪體感破0℉

2026-01-30 12:23
居民反映，法拉盛諸多路口斑馬線與公車站附近仍堆積雪牆，行人被迫繞行或踏入泥水中過馬路。(記者戴慈慧／攝影)

曼達尼市府清雪不力 紐約民眾出行步步險

2026-01-31 07:18
紐約市長曼達尼(右)與其母、電影導演米拉・奈兒。(路透資料照)

艾普斯坦最新文件 出現紐約市長曼達尼母親名字

2026-01-31 14:31
曼哈頓一名聯邦法官於周五上午裁定，撤銷對殺害聯合健保CEO被告孟喬內(Luigi Mangione)的謀殺與槍械指控。(美聯社)

聯邦法官撤銷謀殺、槍械指控 孟喬內免於死刑

2026-01-30 15:51

