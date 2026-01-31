我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Fed新主席／華許曾有望接替葉倫 川普嫌太年輕

澳網／張帥女雙奪冠 成中國首位3滿貫得主

曼達尼市府清雪不力 紐約民眾出行步步險

記者高雲兒、戴慈慧／紐約報導
居民反映，法拉盛諸多路口斑馬線與公車站附近仍堆積雪牆，行人被迫繞行或踏入泥水中過馬路。(記者戴慈慧／攝影)
居民反映，法拉盛諸多路口斑馬線與公車站附近仍堆積雪牆，行人被迫繞行或踏入泥水中過馬路。(記者戴慈慧／攝影)

冬季風暴過後，紐約市多處公車候車亭與站點仍被厚重積雪包圍，迫使通勤族在低溫與結冰路面中翻越雪堆、寒風中候車；這場近五年來最大的一次降雪，為全市帶來約8至15吋積雪，不僅影響交通運作，也讓不少長者與行動不便者在日常出行上面臨安全風險。

法拉盛公車站前雪堆阻路。 市府鏟雪後僅留下單人行走通道，融雪形成泥濘水窪，影響乘...
法拉盛公車站前雪堆阻路。 市府鏟雪後僅留下單人行走通道，融雪形成泥濘水窪，影響乘客上下車與行人通行安全。(記者戴慈慧／攝影)

類似情況在皇后區法拉盛尤為明顯，多名當地居民反映，暴雪過後公車班距明顯拉長，部分路段候車時間動輒40至50分鐘，加上人行道結冰嚴重，即使想改以步行或轉乘，也面臨不小風險。

主要仰賴公共運輸通勤的羅小姐表示，自己從白石鎮前往法拉盛長老會醫院，平時僅需約20至30分鐘車程，暴雪過後卻在站點苦等近半小時，實際搭車時間更拉長至一小時左右。她形容，沿途多個公車站仍被厚重積雪包圍，「車站的雪都跟雪山一樣」，她指自己尚還能勉強跨越雪堆，但看到不少長者行動明顯受限，「真的很不方便」。

另一名在法拉盛北方大道轉車的林女士則說，她等車時間接近50分鐘，原本想改以步行轉乘其他路線，但人行道積雪結冰嚴重，又考慮到自己年過60歲，反而更加危險，「路上真的太滑了，走也不是，不走也不是，只能乾等。」

此外緬街及周邊住宅區可見多處融雪積水，夾雜泥沙與垃圾，行人行走困難。部分人行道僅清出狹窄通道，寬度僅容一人通行，兩人交會時需側身閃避，遇到路面高低不平或積水，更容易滑倒。

一場強烈冬季風暴過後數日，紐約市多處公車候車亭與站點仍被厚重積雪包圍，迫使通勤族...
一場強烈冬季風暴過後數日，紐約市多處公車候車亭與站點仍被厚重積雪包圍，迫使通勤族在低溫與結冰路面中翻越雪堆、寒風中候車。(記者高雲兒／攝影)

居住法拉盛多年的王先生表示，這次鏟雪方式讓人難以理解，「好好的路，只鏟出一條單人走道，兩邊都是冰雪堆，現在一融化，中間全是水窪，走起來像在走障礙賽」。他說，「為什麼不直接鏟大片一點？現在不但難走，還更危險。」

部分居民也反映，路口斑馬線與公車站附近仍堆積雪牆，行人被迫繞行或踏入泥水中過馬路。

市府日前指出，截至本周初，全市約3400座設有候車亭的公車站中，僅略多於一半完成除雪作業。由於近期持續出現零下或個位數低溫，尚未清理完成的站點恐形成長時間結冰情況，增加通勤風險。據悉，紐約市共有約1萬個公車站點，部分設有候車亭的站點雖提供遮蔽與座椅，積雪卻阻礙乘客進出，反而加重候車困難。

市府提醒，民眾若發現公車站或人行道存在安全疑慮，可撥打311市民服務專線通報，協...
市府提醒，民眾若發現公車站或人行道存在安全疑慮，可撥打311市民服務專線通報，協助相關單位盡快處理。(記者高雲兒／攝影)

州眾議員珍妮花(Jenifer Rajkumar)近日也在臉書發文並致函市府，批評市長曼達尼(Zohran Mamdani)市府與市清潔局，在此次風暴後的清雪作業表現不佳。她表示，辦公室接獲大量來自皇后區居民的投訴，尤其集中在人口密集的社區，包括公車站、學校周邊與主要人行道。

珍妮花指出，殘留的冰雪與泥漿對長者與孩童構成安全風險，並已向市府提交一份清單，列出超過40處急需改善的地點，要求相關單位盡快處理。

現任副市長克爾森(Julia Kerson)表示，清理公車站屬於市交通局職責，目前已動用額外人力與資源應對，「這次的降雪量確實相當罕見」。據市交通局說明，設有候車亭的站點由承包商負責清理亭內及周邊3呎範圍，其餘人行道與未設候車亭的站點，則由鄰近物業業主負責，市清潔局則指出，暴雪過後已動員超過500名臨時鏟雪工人，在人行道與馬路之間開闢至少3呎寬的通道，協助乘客安全上下車。

雖然市府「PlowNYC」系統顯示部分街道已完成清雪，但實際路況與居民感受仍有落差。民眾若發現街道或人行道清雪不力，可撥打311通報，或聯繫當地民意代表辦公室反映。

法拉盛 紐約市 皇后區

上一則

違反最低時薪 紐約市府向3外賣平台討回519.5萬元
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

停電停暖停業…法拉盛井蓋火警 整排商家遭殃

停電停暖停業…法拉盛井蓋火警 整排商家遭殃
停電停暖停業…法拉盛井蓋火警 整排商家遭殃

停電停暖停業…法拉盛井蓋火警 整排商家遭殃
緊鄰紐約法拉盛可負擔住房 預計4月可入住

緊鄰紐約法拉盛可負擔住房 預計4月可入住
法拉盛華男騎單車遭卡車撞亡 警深入調查

法拉盛華男騎單車遭卡車撞亡 警深入調查

熱門新聞

紐約中華公所主席朱超然逝世，享年73歲。(記者劉梓祁／攝影)

紐約中華公所主席朱超然逝世 享年73歲

2026-01-29 17:27
康乃爾大學獲得該校1962屆校友達菲爾德(David A. Duffield)累計超過 5億2000萬元的捐贈，該校工程學院也將更名為Cornell David A. Duffield工程學院。圖為該校校園。(記者唐典偉／攝影)

康乃爾大學獲史上最大筆捐贈 工程學院更名David A. Duffield工程學院

2026-01-25 10:29
紐約市本周末將迎來一場極寒冬季風暴，或將帶來十年一遇的大降雪，但學生恐怕難以再享有傳統「雪假」。圖為中央公園。(記者范航瑜╱攝影)

冬季風暴來襲紐約不放「雪假」學生怎麼上課？周日公布

2026-01-23 15:28
冬季風暴為紐約市帶來多達一呎的積雪還未掃清，本周末氣溫再降，體感溫度或低於華氏零度。(記者曹馨元／攝影)

周末再降溫 炸彈氣旋或挾降雪體感破0℉

2026-01-30 12:23
東北暴雪導致紐新地區交通嚴重受阻，其中新澤西州境內公共交通全部停擺，紐約MTA則僅維持極為有限的班次。而三大機場亦從當日下午開始全面停擺。(記者許君達╱攝影)

紐約設限 新州公共交通全面停擺 三大機場癱瘓

2026-01-25 15:31
紐約市議員黃敏儀參觀Willets Point Commons住宅單位內部，了解不同房型配置。多數戶型配備全新洗衣、烘衣設備，提升住戶居住便利性。（記者許振輝╱攝影）

緊鄰紐約法拉盛可負擔住房 預計4月可入住

2026-01-24 06:15

超人氣

更多 >
換護照時人員輸入錯誤？美國公民入境泰國遭註銷護照遣返

換護照時人員輸入錯誤？美國公民入境泰國遭註銷護照遣返
Meta華裔科學家回中國探親後O-1傑出人才簽證再入境遭拒

Meta華裔科學家回中國探親後O-1傑出人才簽證再入境遭拒
新州華裔家庭傳血案 37歲兒活活打死年邁父母

新州華裔家庭傳血案 37歲兒活活打死年邁父母
非法移民德州大橋瘋狂掃射上百槍 警:極其兇殘

非法移民德州大橋瘋狂掃射上百槍 警:極其兇殘
喬州亞裔父槍殺4親友 3童藏衣櫥撥911逃死劫

喬州亞裔父槍殺4親友 3童藏衣櫥撥911逃死劫