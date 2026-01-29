逾百人抗議ICE占領希爾頓 66人被捕 曼達尼稱許示威行動

抗議活動期間，一名戴著口罩的示威者使用擴音器講話，將ICE探員比作納粹政權。(美聯社)

紐約市 長曼達尼 (Zohran Mamdani)對27日晚占領曼哈頓希爾頓酒店以抗議移民與海關執法局(ICE )的示威者表示稱許；當晚的抗議約持續一小時，共有66人遭紐約市警(NYPD)逮捕。

當晚約6時，逾百名抗議者湧入位於曼哈頓翠貝卡(Tribeca)的希爾頓花園酒店(Hilton Garden Inn)大廳；抗議者脫下外套後露出印有「廢除ICE」(Abolish ICE)與「希爾頓為ICE提供住宿」(Hilton Houses ICE)標語的T恤。

這場抗議活動正值全美對ICE批評聲浪高漲之際。聯邦探員在本月稍早於明尼蘇達州的執法行動中曾開槍擊斃兩名美國公民，其中包括37歲的重症加護病房(ICU)護理師普雷蒂(Alex Pretti)，引發廣泛抗議與全國關注。

紐約的抗議者指出，此舉旨在聲援明州的示威行動，同時指希爾頓連鎖飯店涉嫌允許ICE探員入住其旗下飯店。

曼達尼發言人透過聲明表示，「曼達尼市長稱許今日行使抗議權利、反對ICE的示威者。正如他一再強調的，ICE是一個失控的機構，屢次對美國公民進行殘酷、不人道且違法的突襲與逮捕」，「市長也對紐約市警局對此次抗議活動的應對方式表示滿意，並欣慰整場示威在未發生暴力的情況下結束」。

抗議期間，一名戴著口罩的示威者使用擴音器講話，將ICE探員比作納粹政權，並誓言最終將追究所有涉入ICE行動者的責任；「你們當中有多少人已準備好迎接新的紐倫堡審判？」

在雙方僵持數小時，且警方多次警告示威者離開、否則將遭逮捕後，部分示威者依指示離開，但也有人選擇就地坐下、拒不配合。隨後，市警局戰略應變小組(Strategic Response Group)進場，開始拘捕示威者。至少有兩名拒絕配合行動的人士，被警方抬離大廳。