拍攝新疆監禁證據 關恆申請庇護獲准 國務院證明信成關鍵

曾闖新疆拍攝集中營證據的中國青年關恆在美國的政治庇護申請獲准，即將重獲自由。(關恆母親拍攝，「中國人權」授權使用)

曾在新疆 拍攝大規模監禁設施影像證據、後赴美尋求政治庇護 過程中卻遭移民 執法機構逮捕的中國公民關恆，28日在紐約州移民法庭出庭，並順利獲得庇護許可。這意味著關恆在美國的移民身分轉為合法，不必再擔心被遣返至中國。

關恆的案件28日下午1時開庭，約兩小時後結束。代理律師陳闖創說，庭審過程順利，控方對辯方提供的證詞基本無異議，其中來自國務院的證明信成為說服法庭的最有力證據。該信函的具體內容並未公開，但陳闖創說，維吾爾人以及其他人權團體的努力遊說功不可沒。

關恆在美國申請庇護過程中遭移民執法當局連帶逮捕，並一度被提議遣送至中國友邦烏干達，引發廣泛關切。圖為紐約華人前往上州的監獄聲援並探視關恆。(本報資料照，受訪者提供)

根據法律程序，庭審結束後，控辯雙方均有30天的上訴期。陳闖創表示，這意味著目前正被關押在紐約上州移民監獄內的關恆，暫時還要多忍耐些時日，不過他認為，本案中檢方上訴的可能性不大，因此關恆 。而在庇護申請獲批後，關恆在美的移民身分也轉為合法，未來不必擔心被逮捕或遣送至任何危險國家。

關恆2020年前往新疆，並根據新聞機構BuzzFeed News發表的一則數據新聞，按圖索驥地探訪了一系列在新聞內標示出的疑為少數民族集中關押設施的地點，行蹤包括新疆哈密、烏魯木齊、庫爾勒等多個市縣。由於中國當局對新疆地區的信息封鎖非常嚴厲，外媒無法自由進入新疆調查。關恆的影片公開後，BuzzFeed新聞團隊認可了其在證實報導真實性上的重要作用。該項報導此後也獲得新聞界最高榮譽普立茲獎。

國安部因此撤銷「遣送烏干達動議」 改變數千人命運

2021年，關恆經巴哈馬渡海抵達美國，在網路上公開了影像資料並向美國政府尋求庇護。2025年8月，關恆在一次並非針對他的移民搜捕中連帶被捕，後一直被關押在紐約上州布魯姆郡(Broome)監獄等待上庭。在去年12月首次出庭前，移民當局提出一項動議，要求將關恆遣送至與中國外交關係密切的非洲國家烏干達，因而受到輿論和民間的廣泛關切，包括國務院在內的政府官員也關注此案。此後遣送烏干達的動議被撤銷。

知情人士透露，當時移民當局原本尋求將所有中國籍庇護申請者都遣送烏干達，但關恆風波發生後，國土安全部高層撤銷了針對所有中國人的「烏干達動議」，可以說是他一人的命運，連帶改變了數千人的命運。

與關恆持續保持聯繫、並在「烏干達動議」後最先發布詳細報導的紐約人權機構「中國人權」執行長周鋒鎖28日原本受邀出庭作證，但由於庭審順利，他並未被傳召。周鋒鎖說，整個案件事實清晰、證據有說服力，還受到來自民間、政界以及兩黨的普遍關注，關恆的庇護申請順利獲批是應有的結果，也符合美國價值和國家利益。不過，大團圓的結果下，也有值得反思之處：「在正常情況下，這是一個說真話的人不該遭受的磨難。」