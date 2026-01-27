周一遠距教學順利 紐約市公校今恢復實體上課

我的頻道

記者曹馨元／紐約報導
受暴雪影響，紐約市在26日關閉所有公立學校以及與公立學校共用校舍的特許學校，但27日將恢復到校上課。(美聯社)
受暴雪影響，紐約市在26日關閉所有公立學校以及與公立學校共用校舍的特許學校，但27日將恢復到校上課。(美聯社)

紐約市曼達尼(Zohran Mamdani)與市教育總監薩謬思(Kamar Samuels)26日早間宣布，紐約市公立學校師生將於27日(周二)恢復到校上課。當日，全市40萬師生的遠距教學整體順利，但仍有家長反映線上系統出現當機狀況。

受暴雪影響，紐約市在26日關閉所有公立學校以及與公立學校共用校舍的特許學校，所有課後輔導、成人教育和其他校內活動亦全部取消，影響範圍共涉及超過1100所學校、50萬學生。不過，隨著清雪作業持續進行，周二(27日)便可恢復線下正常上課。

周一上午，曼達尼與薩謬思線上登錄造訪一間教室，並再次重申其此前玩笑提議，「因為學校改為線上上課，學生可以朝我臉上丟雪球」；曼達尼笑說，「他們對這個提議非常興奮，還問我時間與地點，我回答說，在紐約市任何地方都可以找到我」。

薩謬思表示，當日遠距教學「相當順利」，大多數學生與教職員都能迅速登入系統。曼達尼指出，截至上午9時15分，已有超過40萬名學生、家長及教職員成功進入線上課程。

不過仍有部分家庭反映連結不順的情況。Gothamist援引一名史泰登島(Staten Island)教師索科亞(Joe Soccoa)的話說，儘管一開始還算順利，「但大家同時上線後，Google Classroom已經當機了好幾次」。

也有家長在社群媒體上表達不滿，張貼孩子登入時出現錯誤訊息的畫面；部分家長更表示，孩子乾脆不上線，選擇把這一天當成「雪假」。

市教育局發言人布朗斯坦(Nicole Brownstein)則表示，當日公立學校的遠距課堂登入僅出現「些微技術狀況」。她在聲明中指出，「客服中心接獲的支援請求數量與一般上課日相當，學生也都能順利登入並參與線上學習」。

疫情後，市府多次嘗試遠距教學，但成效並非每次都理想。2024年2月的一場暴風雪期間，大批學生同時登入導致系統全面癱瘓。曼達尼指出，為此次遠距上課，市府上周已提前為家長做好準備，「確保設備到位、家庭獲得充分通知，教師也已準備好迎接學生線上上課」。

