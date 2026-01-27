65%選民 認美國中產夢遙不可及 代際差異懸殊

我的頻道

記者許君達／紐約報導
民調顯示，超過三分之二的美國選民認為「中產夢」對大多數人來說遙不可及，但過半受訪者認為當前的個人財務狀況尚好，卻對未來的經濟持悲觀態度。(記者許君達／攝影)
紐約時報與紐約錫耶納學院(Siena College)聯合主辦的民調顯示，多數選民當前的個人財務狀況處於良性水平，但普遍對經濟前景持悲觀態度。不同年齡層受訪者對經濟狀況的態度兩極分化，老年人多占有充足資源、經濟壓力較小，年輕人則在可負擔性和對未來的預期中雙雙呈現負面態度。

該項民調在1月12至17日間舉行，樣本總量為1625名全美範圍內的註冊選民，誤差範圍在正負2.8個百分點之間。據統計，受訪者的種族、年齡、收入和受教育水平均與全美平均比值相符；在政治傾向中，包含26%民主黨人、29%共和黨人和36%獨立選民，其中在2024年大選中投票川普和賀錦麗者各占37%，另有19%未投票。

結果顯示，19%的受訪者認為經濟是當前最大的問題，認為移民和川普本人是最大問題的各占12%。對於川普第二任期的第一年執政，41%受訪者認為經濟比一年前更糟、31%認為經濟變好，51%認為川普政策讓生活變得更難以負擔，僅有24%認為可負擔性好轉。對於川普政府一年來的經濟成績單，58%受訪選民不滿意，滿意者占40%，其中兩黨選民態度均呈極端化，中間選民則有64%不滿、34%滿意。

在對於經濟問題的詳細描述中，65%的受訪者認為「中產階層生活方式」是大多數人遙不可及的理想、33%則認為大多數人能實現中產夢。其中，18至44歲的中青年人有74%對中產夢持悲觀態度、非洲裔更是高達85%；與之相對應的，是37%的65歲以上老年人和41%的45至64歲中年人對中產夢保持樂觀。對於代際差異問題，則有77%的受訪者認為當前要追求中產夢的難度比上一代人更大，其中青年群體贊同這一說法的比例高達84%。

