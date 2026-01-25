極寒風雪將至 華人掀囤貨潮 多處超市貨架空蕩蕩 「像被搶過」

隨著極寒天氣與強烈冬季風暴逼近，紐約華人社區近日掀起明顯的提前囤貨潮。(記者高雲兒╱攝影)

隨著極寒天氣與強烈冬季風暴逼近，紐約市華人社區近日掀起提前囤貨潮。在連續發布的大風、大雪與低溫預警影響下，不少華人居民選擇在風雪來臨前集中採購蔬菜、肉類、主食及生活必需品，以減少惡劣天氣期間外出帶來的不便與風險。

氣象預報指出，名為「冬季風暴傅恩」(Winter Storm Fern)的天氣系統將使全美多座城市氣溫驟降至零度以下，美國東部部分地區降雪量可能達1到2呎。氣象預報顯示，這波冷空氣將於下周稍晚達到高峰，市區氣溫可能降至華氏十多度，上州部分地區低至個位數。

由於即將到來的暴風雪恐影響出行，社群媒體上也出現大批民眾搶購食材的內容，連鎖超市與量販店如好市多、Trader Joe's 、Wholefoods在23日便接連出現鮮食搶購一空的情景。位於華埠、法拉盛與布碌崙(布魯克林)華社則也是23日晚間開始各大商場和超市湧現人潮，為嚴寒天氣做足準備。

住在哥大附近的學生24日表示，Trader Joe's貨架已空，有華人居民23日晚到Wegmans購物，發現只有豬蹄、雞胗等外族裔不常食用的食物；還有華人居民表示，自己24日當天去了Costco，發現奶品已售罄，肉類與蔬菜也只剩下零零星星的少量種類。

曼哈頓華埠居民陳女士表示，她23日已前往德昌與金門超市購物。雖然人潮眾多，排隊等待都遠超平時，但供應還是充足的，並沒有出現斷貨的現象，商家補貨也很迅速。「我光是蔬菜就買了7磅，在其他超市也備足肉類等各種食物，足夠我們家吃三天左右了。」

在法拉盛緬街一帶，多家華人超市 近日出現人潮聚集現象，人們購物車內多裝滿耐儲存蔬菜、冷凍食品及米糧、油類商品，結帳隊伍明顯比平時長。在超市採購的居民Linda受訪時表示，這次提前買菜主要是為了家中長輩做準備，她說母親今年80歲、獨自居住，「天氣這麼冷，又說要下雪，就想多給她買點菜，省得她再出門」。Linda表示，除了替母親採購，她自己也順便多買了一些食材，「後面幾天就盡量不要出去了，比較安全」。

除了社區內的華人超市，不少紐約華人也前往大型連鎖賣場集中採購。一名華人張先生受訪時直言，這一輪購物更多是一種心理防備，「不管怎麼樣，先囤一波再說」。他回憶，22日前往長島市 的Trader Joe's購物時，門口排隊人潮幾乎繞著整棟建築物一圈，等待時間明顯拉長，而皇后區的好市多門店同樣人山人海，「感覺大家都在搶東西」。

同樣居住在長島市的留學生小劉表示，他23日前往Trader Joe's購物時，發現不少基本民生用品已明顯短缺，「蛋和奶幾乎都被搶光了，貨架空了好幾排」。他還轉述鄰居的經歷稱，23日早上9時左右，附近的Stop&Shop超市內多處貨架已明顯空蕩，「像被搶過一樣」。

除實體門店外，線上下單也成為不少紐約華人家庭的選擇。居民王小姐表示，透過生鮮平台或超市配送服務訂購食物，一般一至兩天即可送達，只要能在大雪前完成配送，便可減少外出與排隊的不便，特別受到上班族與年輕家庭青睞。不過她也補充，仍會選擇提前下單，「畢竟接下來幾天天氣不好，送貨時間可能會延遲，早一點準備比較安心」。

同時也有部分網友表示自己並未囤菜，認為冰箱裡的食物足夠支撐兩天，並且由於此前多次宣稱的紐約大雪都有「雷聲大雨點小」的嫌疑，網友表示並無虛恐慌。陳女士也表示，預計這波風雪過去，自己27日(周二)仍可再出門購物，因此並不擔心短缺。陳女士回憶，上一次類似大雪已是十年前，之後紐約一直未再出現如此這般降雪，因此大家恐慌囤菜也可以理解。