紐約不放雪假 學生26日遠距或到校上課 25日午前公布

紐約市本周末將迎來一場極寒冬季風暴，或將帶來十年一遇的大降雪，但學生恐怕難以再享有傳統「雪假」。圖為中央公園。(記者范航瑜／攝影)

紐約市本周末將迎來一場極寒冬季風暴，或將帶來十年一遇的大降雪，但學生恐怕難以再像過去那樣有「雪假」。市長曼達尼 (Zohran Mamdani)23日表示，市府將依天氣與路況評估，決定學校是改為遠距教學或維持到校上課，預計於25日(周日)中午前宣布。

曼達尼指出，市府已明確不會設置傳統「雪假」，26日(周一)只會是遠距學習日或到校上課日「二選一」。「我理解這項決定可能會讓電視前的學生失望，但市府已做出決斷」。

近年來，紐約市已幾乎全面取消雪假，主因在於必須符合州法對公校每學年至少180個教學日的規定，才能確保州府經費撥付。隨著市府近年陸續增加多個文化與宗教假期，例如農曆新年，校曆本就十分緊湊，難以再騰出額外天數補課。自疫情期間開始，市府改以遠距教學取代雪假，即使下大雪，學生仍可透過線上方式上課，以維持教學進度，這項做法已逐漸成為常態。

預計25日下午為最強降雪時段

此次風暴也是曼達尼在上任數周後首次面臨的重大天氣考驗。市府表示，部分地區積雪可能達到六至八吋，個別地點約10吋，最強降雪時段預計落在25日(周日)下午。

曼達尼說，市清潔局已提前展開應變行動。24日清晨6時起，清潔局將對高速公路與主要幹道進行預防性灑鹽，以降低結冰風險。隨著風暴逼近，除雪行動將全面升級。25日起將有約2000名清潔局人員投入12小時輪班作業。

市府已部署700輛撒鹽車與2200輛鏟雪車，並調動數以千計的清潔局收運車輛及合作機構設備。曼達尼強調，天氣預報仍存在不確定性，但目前預測顯示，這場風暴可能成為市多年來最嚴重的一次降雪。他呼籲民眾在下雪後留在家中，待在室內，避免上路，暫時遠離道路，好好休息一下。

地鐵 與公車仍將保持運行

地鐵與公車在冬季風暴期間仍將保持運行。大都會運輸署(MTA )主席利博(Janno Lieber)23日表示，MTA已有詳細的風暴應對計畫，並提前部署了大量設備與人力。他指出，有220哩的戶外地鐵軌道需要特殊處理，MTA將依靠除雪列車與防結冰系統確保這些路段運行。公車網絡將隨時準備補上交通缺口，所有公車都將裝上輪胎鏈，長型公車將出於安全考量停運。

此外，國家氣象局(NWS)提醒民眾在雪中除減少出行和避免在道路積雪和能見度極低時駕駛外，也要在降雪前準備物資，包括預備至少三天的食物、水、藥品、保暖衣物和備用電源；檢查設備，確保暖氣系統正常運作，清理排氣孔，以防一氧化碳中毒。