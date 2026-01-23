我的頻道

氣候惡劣可以免費改機票嗎？航空公司最新規定一覽

貝克漢長子與父母決裂 16億美元婚前協議成導火線？

華埠監獄工程線上說明只能單向聆聽簡報 挨轟無視民意

記者范航瑜／紐約報導
紐約市府22日在線上舉辦華埠監獄工程施工說明會，會中氣氛緊張，反對聲浪持續高漲。(截自視頻會議)

紐約市府22日在線上舉辦華埠監獄工程施工說明會，會中氣氛緊張，反對聲浪持續高漲。多位社區代表重申，華埠自19世紀以來長期承受監獄設施帶來的衝擊，如今再度興建規模更大的「超級監獄」，與刑事司法改革的方向背道而馳，要求市府立即暫停工程並重新檢討整體規畫。

雖然市府強調此次說明會主要聚焦於施工細節與安全管理，並非設計討論平台，但會議尚未開始便已充滿不滿情緒。多名與會者批評，這場會議以線上Webinar形式舉行，民眾無法直接發言，也看不到其他參與者，只能單向聆聽市府簡報，提問僅能透過聊天框以文字方式提交，形同封閉式溝通。有居民直言，市府沒有真正打算傾聽社區意見。會中聊天框不斷湧入憤怒訊息，有人表示「監獄重來就沒能解決我們的問題」，認為華埠長年被視為安置不受歡迎公共設施的地點，從未得到實質改善。

華埠小業主李卓勳(Jan Lee)在會中直言，華埠自1838年起便不斷承擔監獄設施帶來的負擔，歷次興建規模一次比一次龐大，已成為社區長期無法擺脫的結構性壓力。州眾議員李榮恩則在會中表示，理解社區長期累積的憤怒與失望，並強調民選官員同樣對此案推進方式感到挫折。她指出，華埠居民的關切將持續轉達至市長辦公室與相關部門，要求市府正視工程合法性與規畫合理性的問題。

市府代表及設計施工團隊在會中簡報了工程背景與進度。未來監獄將提供約1040個床位，高度約290呎，總樓地板面積接近100萬平方呎，座落於華埠中心區，北側鄰近松柏老人大廈，南側為刑事法院。工程時程預計持續至2032年。2025年已完成場地移交及地質與環境調查，目前正進入支撐開挖與地基工程階段，相關施工將持續至2028年，之後展開鋼構搭建與主體結構工程。施工時間規畫為平日早上6時至午夜，實際重型作業多從7時開始，晚上約於10至11時逐步收工。

對於社區最關切的噪音與生活幹擾問題，施工方表示，長時間施工主要源於工程流程與安全考量，部分作業無法在同一時段重疊進行，只能透過多班次推進。市府將在工地周邊設置噪音監測系統，依照市法規標準執行，並視情況採用隔音帆布或屏障，減少對周邊居民的影響。

