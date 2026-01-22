我的頻道

電費、瓦斯費3年內將漲9%和6% 紐約百萬用戶受影響

記者胡聲橋／即時報導
聯合愛迪生公司的電費和瓦斯費今後三年將分別調漲9%和6%。(美聯社)

紐約州公共服務委員會(NYS Public Service Commission)22日批准聯合愛迪生公司(Con Edison)的漲價方案，該公司的電費和瓦斯費將在今後三年內分別上漲9%和6%，此次漲價方案立即生效。

這意味著紐約客的平均電費每月將增加約4元，瓦斯費每月將增加約5至19元。聯合愛迪生公司的價格通常每三年調整一次，會影響該公司在紐約市和威徹斯特郡(Westchester County)的340萬電力用戶和110萬瓦斯用戶。

州公共服務委員會主席克里斯汀(Rory Christian)表示，現在什麼都在漲價，食品、住房和通膨的增長速度都遠遠超過工資增長速度，調漲聯合愛迪生公司的電價和瓦斯價只是「應對這些壓力」的結果。

聯合愛迪生公司去年就提議調漲電價和瓦斯價，引發了州長霍楚(Kathy Hochul)和其他民選官員的批評。該公司去年提議電價漲幅超過11%，瓦斯價格漲幅超過13%，此次實際漲價幅度比最初提出的方案低不少，尤其是瓦斯價格。

聯合愛迪生公司表示，該公司繳納的房產稅飆漲是造成電價上漲的主因。調漲後多收的電費和瓦斯費將用於對輸電系統的投資，以及與提高能源效率、價格可負擔性、資訊科技和維護老舊設備相關的項目。

根據22日批准的方案，聯合愛迪生公司將被要求採取其他措施，更好地服務客戶，提高客戶付費的透明度。比如，該公司今後的客戶帳單將逐項列出用途，以明確哪部分用於繳納房產稅。該公司還將與房東團體溝通，討論可能導致整棟建築租戶斷電的欠費問題。

此次電價調整幅度低於往年。2023年，公共服務委員會批准了聯合愛迪生公司電力客戶在三年內電價上漲約12%。此前的2020年，該委員會批准聯合愛迪生公司在三年內電價上漲約13%。

根據聯合愛迪生截至去年12月提交的數據，該公司有近41萬4000名客戶拖欠電費至少60天，總額超過8億7100萬元。

