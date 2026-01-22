紐約護士大罷工第10天…州長、市長敦促下重啟談判

紐約州護理協會表示，在州長及市長敦促下，勞資雙方將於22日(周四)重返談判桌。(記者許君達／攝影)

紐約市歷史上最大規模的護士罷工 ，21日進入第10日。代表護士的紐約州護理協會(NYSNA)表示，在州長霍楚(Kathy Hochul)及市長曼達尼 (Zohran Mamdani)的敦促下，勞資雙方將於22日(周四)重返談判桌。

本次罷工從12日開始，涉及曼哈頓和布朗士的三大醫療集團旗下10所醫院，參與人數達1萬5000人。在15至16日間，護理協會分別與蒙特菲奧里(Montefiore)、長老會(NewYork-Presbyterian)以及西奈山旗下的西區醫院和晨邊(Morningside)醫院舉行了商談，但未獲成果。

護理協會於21日上午宣布，將於次日恢復合約談判。這也將是首次有三大醫療集團代表共同出席，與護理協會代表正面交涉。

護理協會的聲明中說，護理人員已準備好進行談判，以達成公平合約並結束罷工；「在調解人的持續支持下，護理人員計畫每天進行談判，以訂立保障病人與護士安全的公平合約」。不過，直至與醫院達成初步協議前，協會成員仍將持續在醫院外進行示威罷工。

護理協會表示，成員之所以發起罷工，是為了確保新勞資合約不會削減現有的醫療保險 福利，同時要求提升院內安全措施，並爭取更高的薪資待遇。

截至目前，三大醫療體系的發言人皆將護理人員提出的訴求形容為「不合理」。其中長老會醫院指出，該院的護士薪資高於大部分同行，計入額外福利後平均薪資可超過23萬元，而工會方卻要求加薪25%；不過，工會方也指長老會醫院執行長超過2000萬的年薪「不合常理」。

21日晚間，罷工護士、病患及家屬不懼嚴寒，於華盛頓高地的長老會兒童醫院舉行燭光守夜活動。一名發言者說，「支持護士，就是在保護像我家這樣每天依賴醫療照護的家庭」。

罷工至今，已有多名州、市官員現身抗議現場以聲援護士。20日，市長曼達尼與聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)加入護士示威行列。「這關乎安全的工作環境，關乎公平的合約，也關乎尊嚴」，曼達尼說，他在護士罷工首日便現身支持，「我們可以確保這座城市不僅是你們工作的地方，也能是你們生活的家園」。

西奈山醫院表示，罷工期間已聘請更多臨時護理人員，重點支援專科領域，以恢復手術量至正常水平。目前所有醫院集團的醫院與急診部仍保持開放，持續提供服務。不過，仍有報導顯示，罷工讓不少長期接受治療的病患因缺少熟悉的護士而造成就診混亂。