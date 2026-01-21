亂世求突圍 紐約成衣展8台灣業者參展

本次紐約展共有八家台灣廠商參展。(記者許君達／攝影)

2026年冬季美國成衣布料及輔料展覽會20日在紐約賈維斯中心(Javits Center)開幕，八家台灣業者參展。參展廠商普遍表示，如今國際局勢動盪，對於國際貿易業者注定有所影響，但很多時候，「亂世」中也許蘊藏著意想不到的機會。

帶隊參展的中華民國 紡織業拓展會市場開發處專員廖心慈介紹，由於台灣在生產成本方面難以與中國和東南亞 競爭，因此目前台灣業者主要側重於利用國內的科技基礎研發功能型面料、然後將原料輸往成衣產地國代工生產的模式。而美國作為全球最大的單一消費市場，自是各家廠商必然要前往探索的目的地。紐約成衣展通常一年舉辦兩次，本季度參展的台灣廠商共八家，其中五家隨紡拓會的團隊前往、另外三家自行報名參展。

不過這套全球化產業鏈模式在當今全球經濟不振、國際貿易衝突劇烈、地緣政治關係緊張的大環境下，就顯出其脆弱一面。

Newvantage公司代表鐘琳介紹，由於公司業務側重於時尚與設計風格成衣代工，東南亞缺乏有經驗的技術工人，因此目前只能將主要工廠設在中國東莞，這意味著要維持美國市場，就必須承擔高額關稅 。不過，由於品質過硬，目前很多美國客戶寧可支付關稅成本也會繼續訂貨。

2026年冬季美國成衣布料及輔料展覽會在紐約賈維斯中心開幕。紐約展與西海岸的洛杉磯展，共同堪稱美國紡織製衣市場最重要的風向標。(記者許君達／攝影)

根據她在世界各地開拓市場的經驗，無論外界如何評論，美國依舊是經濟最好、消費力最強的國家，這一點從客戶的表現上就能看出來，「很多歐洲人已經躺平了，只有美國人依舊樂觀且願意消費。」

崑洲集團執行董事楊博宇介紹，公司進軍美國市場已近30年，在美國市場整體面臨次貸危機和新冠疫情兩次巨大衝擊時，公司利用豐富的代工經驗和穩健的供應鏈，趁其他對手應接不暇時抓住了機遇，未被壓垮反而更強。如今美國再次面對動盪不定的局面，他表示，依舊會像以往那樣，先站穩腳跟，然後尋覓突圍良機。

美台對等貿易協定近期完成談判，台灣輸美商品的關稅被鎖定在15%的較低位置。中華民國對外貿易發展協會駐紐約辦事處經理賴芊榕表示，雖然對台灣紡織成衣業者影響有限，但協定所帶來的「確定性」依舊令市場信心趨於樂觀。