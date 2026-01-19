勞資談判再度破裂 紐約市護士繼續大罷工

我的頻道

記者許君達／紐約報導
紐約市護士罷工本周將繼續。據報導，已有住院病患疑因罷工導致的醫療資源緊缺而死，不過醫院則反駁該說法。(記者許君達／攝影)
由於勞資談判再度破裂，紐約市護士罷工進入第七日，且仍將繼續。根據報導，罷工導致的人力緊張可能已導致了患者死亡；不過西奈山醫院(Mount Sinai)18日反駁該說法，表示院方有足夠的合格人員可以頂替因罷工缺少的人力。

傳人力緊張可能已導致患者死亡 西奈山醫院否認

本次罷工從12日開始，涉及曼哈頓和布朗士的三大醫療集團旗下10所醫院，參與人數達1萬5000人，是紐約市歷史上規模最大的護士罷工。據報導，代表護士的紐約州護理協會(NYSNA)在15至16日之間分別與蒙特菲奧里(Montefiore)、長老會(NewYork-Presbyterian)以及西奈山旗下的西區醫院和晨邊(Morningside)醫院舉行了會談，但未取得成果，因而罷工將在本周繼續進行。

長老會醫院聲明，該院的護士薪資高於大部分同行，平均基礎年薪達13萬6000元，計入額外福利後平均薪資可超過23萬元。而工會方面在新合同談判時要求加薪25%，「要求不合理」。但長老會院方保留繼續談判的空間，表示將透過調解人安排未來的談判會議。此前態度比較強硬的西奈山醫院亦表示工會要求不合理。

護理協會方面則發表聲明稱，已對新提案進行了「重大修改」，但資方「毫無回應」。工會同時指責院方高管「不合常理」的高薪，點名年薪高達2630萬元的長老會醫院執行長科爾文(Steve Corwin)，以及在三年間將自己薪水翻倍，2024年年薪達到1670萬元的蒙特菲奧里醫療集團執行長奧祖阿(De. Ozuah)。

護士罷工得到紐約多名民代支持，包括國會眾議員歐凱秀(Alexandra Ocasio-Cortez)、紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)、市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)以及紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)等。

另據「紐約郵報」，有工會人士透露，至少一名西奈山醫院的病患死亡事件或與護士罷工導致醫療資源緊張有關。該報援引參與罷工的退休護士杜克(Katie Duke)的說法，稱一名正在接受血液循環與呼吸輔助儀器治療的加護病房患者由於未能獲得妥善的約束和鎮靜處理，自行拔除了儀器管路，不幸死亡。

杜克指該患者之死是院方為彌補護士人力不足而聘用不符合資質的臨時護士所致，但西奈山醫院18日否認此說，表示在12日1萬5000名工會護士罷工時，有1400多名訓練有素的護士接替。

根據麻省理工學院經濟學者格魯伯(Jonathan Gruber)和克萊納(Samuel A. Kleiner)針對紐約州1984至2004年間罷工史的研究，醫護人員罷工會使醫院患者死亡率上升19.4%，患者出院30天內再入院的比率上升6.5%。

