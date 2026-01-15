亞當斯代言加密幣暴跌 挨批騙局

我的頻道

記者許君達、范航瑜／紐約報導
前紐約市長亞當斯化身加密幣推銷員，結果代言幣種開盤即遭滑鐵盧，導致大量原始投資者被套牢。(美聯社)
紐約市前市長亞當斯(Eric Adams)近日為一款名為「紐約市代幣」(The NYC Token)的加密貨幣代言，結果該幣開盤便暴跌，被指為騙局。與此同時，曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)則誓言將加強加密幣執法作為自己新任期的優先事項。

據報導，亞當斯12日現身時報廣場，宣布「自己的新工作是『紐約市代幣』的推銷員」，並透露部分發幣收益將用於對抗反猶主義和反美主義，但他未透露更多贊助者信息和其他收益用途。「紐約市代幣」當日下午以0.6元的單價開盤，結果隨即跌至0.1元。次日，該幣幣值徘徊在0.13元，運營方隨即撤回了流動性，意味著該幣種僅存理論上的市值，但持有者已無法交易變現。加密幣領域內輿論指其為「地毯式騙局」，導致原始投資者蒙受重大損失。

「紐約市代幣」發行方稱，項目方並未抽取資金或捲款跑路，抽除流動性是進行盤中調整的臨時措施。亞當斯則以前往德州出差為由，婉拒置評。

亞當斯日前還在達拉斯機場爆出與一名乘客激烈口角的畫面。據流傳於社群媒體的影片，當時他正從飛機上下來，一名戴口罩的乘客挑釁他「打我一拳」。亞當斯反擊道：「去你的，我不再是市長了」，並說：「你將會看到我布碌崙(布魯克林)的一面(You’re gonna see the Brooklyn in me)」。

加密貨幣因其去中心化和難以被追蹤監管的特質，逐漸被不法者廣泛利用。根據國會參院最近舉行的聽證會證詞，加密幣投資不僅是詐騙者引誘受害人掏錢的重要誘餌，也成為跨國詐騙集團的洗錢管道。針對這些亂象，白艾榮在14日發表演說時透露，他在新一屆任期內將把加強加密幣執法作為三大優先事項之一，另外兩項則是老生常談的槍枝管制和店鋪盜竊執法。

白艾榮指出，基於區塊鏈的加密貨幣不僅本身即可成為犯罪工具，更會幫助其他犯罪者更便捷地完成非法支付行為，成為滋生犯罪的溫床。據分析機構Chainalysis的追蹤調查，2024年全美共有價值510億元的加密貨幣，流入已知的犯罪者帳戶。因此，加強加密幣執法是根除其他犯罪的關鍵。

加密貨幣 亞當斯 紐約市

