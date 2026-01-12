麥迪遜大道公車專用道 曼達尼市府承諾年底前完成

市交通局承諾，今年內完成對曼哈頓麥迪遜大道23街至42街路段的公車專用道設置。(MTA提供)

紐約市 交通局局長弗林(Mike Flynn)11日宣布，市府將在今年年內完成曼哈頓 麥迪遜大道(Madison Ave)中城段落的公車專用道，以配合實現曼達尼 (Zohran Mamdani)市府的快速公車服務承諾。

麥迪遜大道42街至60街之間現已完成公車專用道的設置，最新計畫將完成23街至42街的段落。完工後，該路段原有的三條車道中，將有一條普通車道、一條在高峰時段專為公車使用的交替車道以及一條全天候公車專用道。該計畫由前任亞當斯(Eric Adams)市府制定，原定於去年完成，但承諾最終跳票。

現任副市長克爾森(Julia Kerson)表示，工程延遲的主要原因是上任市府錯過了去年的道路標線施工季節，而本屆市府將繼續推動這一項目。此外，她還透露市府將在近期公布布碌崙(布魯克林)麥金尼斯大道(McGuinness Boulevard)的交通安全提升方案。

克爾森介紹，麥迪遜大道是紐約市公車使用率最高的路段之一，但目前23街至42街之間的公車平均旅速為每小時4.5哩，僅達到全市平均水平每小時8.1哩的一半水平。弗林表示，目標路段上55%的通勤者需要搭乘公車，每日總計約9萬2000人次。而數據顯示，在麥迪遜大道42街以北路段完成了專用道的設置後，公車旅速已有所提升；而與之相鄰的第五大道設置專用道後，普通公車旅速提升了12%、快速巴士旅速提升了20%，這意味著措施有效。

曼哈頓區長霍曼(Brad Hoylman-Sigal)表示，專用道設置與堵車費政策相輔相成，完美減少曼哈頓核心區的壅堵、提升公車乘客的出行效率。他呼應曼達尼的競選承諾，表示當公車快速化實現後，「下一步就等待免費了」。