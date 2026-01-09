ICE擊斃明州女子 曼達尼：不配合聯邦移民執法

我的頻道

記者劉梓祁／紐約報導
明尼蘇達州明尼阿波利斯市一名女子於7日在聯邦移民及海關執法局(ICE)行動中被擊斃翌日，國土安全部長諾姆(Kristi Noem)到訪紐約並為涉事ICE探員辯護，紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)強勢回應，強調紐約市府將維持庇護城政策，市警及市府各部門不會配合聯邦移民執法。

曼達尼在市政廳表示，明州傳出的消息「令人震驚」，是聯邦執法「殘酷行動」的一部分。他說，當ICE攻擊移民，「等同攻擊全國每一個人」。

曼達尼還強調，市府會「一如既往站在移民一方」，不僅已以行政命令撤銷前任政府允許雷克島監獄(Rikers Island)與ICE合作的安排，並已明確要求包括市警(NYPD)在內的各市府部門，遵循紐約市的庇護法律、不協助ICE的執法工作，同時向市民宣導自身權利。

除曼達尼將此一事件稱作「謀殺」，州長霍楚(Kathy Hochul)也批評川普(Donald Trump)總統意在製造混亂，渲染民主黨城市「失序」的敘事，為聯邦介入做鋪墊。霍楚強調，紐約州犯罪率正大幅下降，「紐約是安全的」。

川普及國安部官員則稱涉事探員出於自衛。在紐約的記者會中，諾姆指出，當她人試圖以車輛危及執法人員安全時，探員必須作出保護自身與同僚的決定。她表示，涉事探員經驗豐富並「遵循訓練」，對其使用致命武力的調查仍在進行。

本案中，死者被確認為37歲的美國公民Renee Nicole Good。明尼蘇達州及地方官員表示，沒有跡象顯示她是任何執法調查的目標，並批評聯邦方面將事件描述為「自衛」的說法是「宣傳」。諾姆則重申，川普政府的移民執法行動將持續推進。

皇后區國會議員孟昭文(Grace Meng)發表聲明，對ICE的致命槍擊表示「悲痛與憤怒」，指這並非不可避免的悲劇，而是川普政府一系列言行與行動所造成的結果，她要求對ICE立即追究責任，並呼籲暫停其在明尼蘇達州的行動。

