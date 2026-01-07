我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普看準委國幾周內恐破產 開出要求曝光 全部針對中俄

青瓦台揭習近平、李在明幕後互動...不但自拍 還聊中韓炸醬麵差別

關閉或整修無證客緊急收容所 曼達尼令45天內制定計畫

記者顏潔恩／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約市長曼達尼簽署緊急行政令，要求市府在45天內制定計畫，以關閉或整修全市的緊急無證客收容所。圖為曼哈頓已停用的一家收容所。(本報檔案照)
紐約市長曼達尼簽署緊急行政令，要求市府在45天內制定計畫，以關閉或整修全市的緊急無證客收容所。圖為曼哈頓已停用的一家收容所。(本報檔案照)

紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)近日簽署緊急行政令，要求市府在45天內制定計畫，以關閉或整修全市的緊急無證客收容所；這項命令受到遊民維權團體的支持，認為紐約市已不再處於無證客湧入高峰期，無須再以構建緊急移民收容所為應對策略。

根據該行政令，市社會服務局(Department of Social Services)和市遊民服務局(DHS)須和市法律部門攜手合作，於2月19日(周四)前提出一項計畫，確保市內的緊急收容所符合本紐約市的相關法規，包括家庭收容所的最高容納人數限制，以及烹飪設施等規定。

這些規定先前曾在前市長亞當斯(Eric Adams)簽署的一系列緊急行政命令下被暫停，其中首個命令最早於2022年10月簽署，旨在讓數以萬計的移民得以湧入紐約市收容體系中。

當時為了應對無證移民潮，亞當斯市府在酒店、大型帳篷營地及其他臨時設施中設立了一系列臨時收容所，其中一些「大型收容所」曾安置數千名無證客，但2024年進入收容體系以及全國範圍內的移民人數下降，許多設施已陸續關閉。

針對曼達尼簽署的緊急行政令，法律援助協會(Legal Aid Society)與無家可歸者聯盟(Coalition for the Homeless)發布聯合聲明表示肯定，稱這是「朝正確方向邁出令人鼓舞的一步」；聲明指出，紐約市已不再面臨過去三年所見的大量無證移民抵達的情況，以危機狀態為前提的應對框架已不再適當或具必要性，且也無法取代一個人道且具長期可持續性的住房與安置策略。

前任亞當斯市府的一名發言人表示，在移民湧入高峰期，市府共運作261處無證客收容所；該發言人補充道，截至去年12月底，市府仍在市遊民服務局管理的傳統收容體系之外，營運三處緊急收容所。此外，另有約200處、主要位於酒店內的移民收容所，已被納入市遊民服務局的收容體系中。

移民 紐約市 遊民

上一則

移民政策不確定性升高、考試變難 華人綠卡族加快轉公民
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

奧州男子後院練習射擊 流彈飛越好幾個街區 打死鄰居

奧州男子後院練習射擊 流彈飛越好幾個街區 打死鄰居
曼達尼上任2天 刪亞當斯市長X平台貼文 裁撤2辦公室

曼達尼上任2天 刪亞當斯市長X平台貼文 裁撤2辦公室
紐約市長曼達尼上任首日 撤銷亞當斯挺以行政令 以控反猶

紐約市長曼達尼上任首日 撤銷亞當斯挺以行政令 以控反猶
亞當斯插手RGB人事 曼達尼凍租承諾恐受阻

亞當斯插手RGB人事 曼達尼凍租承諾恐受阻

熱門新聞

2萬美元轉回中國，其中10萬人民幣被當成贓款退還，華男到亞總會求助。(亞總會提供)

紐約華男轉2萬美元到中國 10萬人民幣被當贓款沒了

2025-12-29 19:29
長期被視為家庭經濟穩固基石的「自有住宅」，在房價高昂的紐約州卻依然遙不可及。(記者范航瑜／攝影)

紐約州房價高僅半數居民擁房 華人瞄準這處購屋

2026-01-05 19:33
紐約州將於2026年迎來多項早已通過、將於2026年正式上路的州法規。(記者許君達／攝影)

2026紐約新規上路 上班族最低工資調升、房價評估更透明

2025-12-30 20:08
反戰者聚集在法院外抗議美國的軍事行動。(記者許君達╱攝影)

馬杜洛紐約出庭 法院外吵翻天…緊鄰華埠 居民不堪其擾

2026-01-05 15:33
時報廣場跨年秀是紐約最富盛名的觀光項目，每年吸引百萬遊客前往。圖為各族裔訪客在2024至2025年度跨年秀中等待新年來臨。(記者許君達╱攝影)

紐約時報廣場跨年夜「體感20℉」場內不設廁所、安檢嚴密

2025-12-31 07:23
紐約州長霍楚2日表示，在「平價醫療法案」保費稅收補貼於近期到期後，受補貼的紐約州夫妻健保保費將平均每月上漲38%。(路透)

ACA補貼到期 紐約州夫妻健保費將漲38%

2026-01-03 07:39

超人氣

更多 >
美國人窮得只剩「豪宅」？研究：住小房子反而更快樂

美國人窮得只剩「豪宅」？研究：住小房子反而更快樂
攝影師把錄影機放黃石公園洞穴中10年 拍到驚人畫面

攝影師把錄影機放黃石公園洞穴中10年 拍到驚人畫面
好市多6高檔預製菜 年節端上桌不怕沒面子

好市多6高檔預製菜 年節端上桌不怕沒面子
911未及時救命 北卡洛麗女教師在家遭闖入者毆殺

911未及時救命 北卡洛麗女教師在家遭闖入者毆殺
旅客機場安檢使用托盤 這行為最讓人惱火

旅客機場安檢使用托盤 這行為最讓人惱火