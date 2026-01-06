紐約州自有住宅率51% 全美最低

我的頻道

記者曹馨元／紐約報導
長期被視為家庭經濟穩固基石的「自有住宅」，在房價高昂的紐約州卻依然遙不可及。(記者范航瑜／攝影)
長期被視為家庭經濟穩固基石的「自有住宅」，在房價高昂的紐約州卻依然遙不可及。根據最新分析，至2024年底，紐約州自有住宅率僅為51.3%，在全美各州中排名墊底。

這項分析依據美國人口普查局數據，由地產公司Stage Properties Brokers LLC整理完成。研究追蹤了全美50州2024年全年的季度自有住宅變化，並以第四季各州的擁屋比例作為排名依據，反映各州年度收尾時的整體狀況及趨勢。

數據顯示，紐約州的自有住宅比率為51.3%，不僅低於全國平均，也與多數州形成明顯落差。

報告指出，紐約州的自有住宅率全年持平甚至略降，凸顯其長期以來「租屋為主」的市場結構；尤其在紐約市，高房價、房源不足及高度都市化的住宅型態，使購屋更加困難。

該地產公司執行長薩利巴(Ghassan Saliba)指出，紐約州房價漲幅長期遠超居民收入增長，在紐約市及周邊地區尤為嚴重。他表示，人口密集市場中的激烈競爭，加上嚴重的住房供應短缺，使潛在買家愈來愈難進入房市，迫使許多居民非自願地長期留在租屋市場。

在紐約市及周邊地區租屋多年的鄭小姐表示，如今無論是租房還是購房，在紐約都讓人望而卻步；「我之前從未考慮過買房，但現在月租金都快要趕上買房月供了，利率也有下降一些，我要好好考慮」。

不過，鄭小姐坦言，要在紐約購買「一步到位」的私宅實在困難，「如果要考慮給小孩住、要學區好，根本不可能買得起」；她表示，身邊年齡相仿的朋友幾乎沒有買房的概念，「因為太遙不可及，所以根本不會考慮，唯一聽說有買房的也都買在新澤西州」。

