加拿大遊客銳減20% 國際旅客降5% 紐約市觀光警訊

紐約市 旅遊與會展局(New York City Tourism + Conventions)發布趨勢報告指出，去年全市迎接的遊客人數雖較前一年有小幅回升，但仍比原先預估少了數百萬人次，整體水準尚未恢復至新冠疫情 前高峰。

報告顯示，2025年全市共吸引約6470萬名遊客，年增率僅0.3%，未能達成原定6700萬人次的目標，也未超越2019年創下的6660萬的歷史紀錄。報告認為，隨著川普政府的關稅政策與對美旅遊觀感的負面印象持續，西歐及加拿大遊客來美人數下滑，國際旅客人數較2024年下降近5%，導致整體觀光 業復甦力道趨弱。

數據顯示，紐約的國際遊客人數已由2024年的1290萬人降至2025年的1230萬人；其中，來自加拿大的遊客降幅最大，預估達19%。紐約市主計長辦公室也指出，僅2025年10月，加拿大旅客以航空與汽車方式入境美國的人數，分別年減24%與31%。

此前，市旅遊局在2025年的預測報告指出，在2024年總統大選後，旅遊趨勢出現明顯轉變；報告並強調商務旅遊在2025年停滯不前，受經濟不確定性與旅遊行為轉變影響，商務旅客人數恐至2029年才能恢復至疫情前水平。

不過，報告也傳達國內旅遊方面的正面趨勢。就國內旅客而言，2025年人數年增約1.5%，達5220萬人，並預計於2026年增至5330萬人，超越疫情前水準。

市主計長辦公室表示，去年市內酒店平均每房收入年增逾4%，但住房率較2024年略有下降。紐約市夥伴組織(Partnership for New York City)指出，2025年住房率增長最多的為高端飯店，部分高消費旅客每晚住宿費超過1000元，其帶動的經濟效益為一般遊客的三倍。

但業界仍對國際遊客的減少表達擔憂。國際旅客約占全市觀光消費的50%，對紐約經濟「至關重要」；觀光局主席柯克(Julie Coker)去年曾警告，國際旅客下滑恐造成超過40億元的直接消費損失。

紐約市餐飲聯盟執行主任瑞吉(Andrew Rigie)指出，餐廳、酒吧與數十萬個工作高度依賴觀光，「當遊客不來，本地經濟就會受創」。他呼籲市府與州府加大投資觀光行銷，尤其今年將迎來美國建國250周年與世界盃，正是投資觀光、讓紐約市民共同獲益的關鍵時刻。