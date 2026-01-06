我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普二度執政後財富大增 淨資產從39億增加到73億

黃仁勳CES發表自駕AI、超級晶片 演講3大亮點一次看

加拿大遊客銳減20% 國際旅客降5% 紐約市觀光警訊

記者曹馨元／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
去年紐約市迎接的遊客人數雖較前一年有小幅回升，但仍比原先預估少了數百萬人次。(記者曹馨元／攝影)
去年紐約市迎接的遊客人數雖較前一年有小幅回升，但仍比原先預估少了數百萬人次。(記者曹馨元／攝影)

紐約市旅遊與會展局(New York City Tourism + Conventions)發布趨勢報告指出，去年全市迎接的遊客人數雖較前一年有小幅回升，但仍比原先預估少了數百萬人次，整體水準尚未恢復至新冠疫情前高峰。

報告顯示，2025年全市共吸引約6470萬名遊客，年增率僅0.3%，未能達成原定6700萬人次的目標，也未超越2019年創下的6660萬的歷史紀錄。報告認為，隨著川普政府的關稅政策與對美旅遊觀感的負面印象持續，西歐及加拿大遊客來美人數下滑，國際旅客人數較2024年下降近5%，導致整體觀光業復甦力道趨弱。

數據顯示，紐約的國際遊客人數已由2024年的1290萬人降至2025年的1230萬人；其中，來自加拿大的遊客降幅最大，預估達19%。紐約市主計長辦公室也指出，僅2025年10月，加拿大旅客以航空與汽車方式入境美國的人數，分別年減24%與31%。

此前，市旅遊局在2025年的預測報告指出，在2024年總統大選後，旅遊趨勢出現明顯轉變；報告並強調商務旅遊在2025年停滯不前，受經濟不確定性與旅遊行為轉變影響，商務旅客人數恐至2029年才能恢復至疫情前水平。

不過，報告也傳達國內旅遊方面的正面趨勢。就國內旅客而言，2025年人數年增約1.5%，達5220萬人，並預計於2026年增至5330萬人，超越疫情前水準。

市主計長辦公室表示，去年市內酒店平均每房收入年增逾4%，但住房率較2024年略有下降。紐約市夥伴組織(Partnership for New York City)指出，2025年住房率增長最多的為高端飯店，部分高消費旅客每晚住宿費超過1000元，其帶動的經濟效益為一般遊客的三倍。

但業界仍對國際遊客的減少表達擔憂。國際旅客約占全市觀光消費的50%，對紐約經濟「至關重要」；觀光局主席柯克(Julie Coker)去年曾警告，國際旅客下滑恐造成超過40億元的直接消費損失。

紐約市餐飲聯盟執行主任瑞吉(Andrew Rigie)指出，餐廳、酒吧與數十萬個工作高度依賴觀光，「當遊客不來，本地經濟就會受創」。他呼籲市府與州府加大投資觀光行銷，尤其今年將迎來美國建國250周年與世界盃，正是投資觀光、讓紐約市民共同獲益的關鍵時刻。

觀光 紐約市 疫情

上一則

紐約州自有住宅率51% 全美最低

下一則

紐約州違規U型轉彎首納扣分制 首次違規最高可罰150元
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

委內瑞拉總統馬杜洛 搭直升機被押往紐約市受審

委內瑞拉總統馬杜洛 搭直升機被押往紐約市受審
川普忙突襲委國...不忘抽空與馬斯克共進美好晚餐 1句話曝心情

川普忙突襲委國...不忘抽空與馬斯克共進美好晚餐 1句話曝心情
右派團體「美國轉捩點」推舉范斯參選2028

右派團體「美國轉捩點」推舉范斯參選2028
柯克遺孀艾瑞卡挺范斯參選 吸引年輕女性

柯克遺孀艾瑞卡挺范斯參選 吸引年輕女性

熱門新聞

2萬美元轉回中國，其中10萬人民幣被當成贓款退還，華男到亞總會求助。(亞總會提供)

紐約華男轉2萬美元到中國 10萬人民幣被當贓款沒了

2025-12-29 19:29
紐約州將於2026年迎來多項早已通過、將於2026年正式上路的州法規。(記者許君達／攝影)

2026紐約新規上路 上班族最低工資調升、房價評估更透明

2025-12-30 20:08
時報廣場跨年秀是紐約最富盛名的觀光項目，每年吸引百萬遊客前往。圖為各族裔訪客在2024至2025年度跨年秀中等待新年來臨。(記者許君達╱攝影)

紐約時報廣場跨年夜「體感20℉」場內不設廁所、安檢嚴密

2025-12-31 07:23
紐約州長霍楚2日表示，在「平價醫療法案」保費稅收補貼於近期到期後，受補貼的紐約州夫妻健保保費將平均每月上漲38%。(路透)

ACA補貼到期 紐約州夫妻健保費將漲38%

2026-01-03 07:39
反戰者聚集在法院外抗議美國的軍事行動。(記者許君達╱攝影)

馬杜洛紐約出庭 法院外吵翻天…緊鄰華埠 居民不堪其擾

2026-01-05 15:33
76歲華婦華埠家中身亡，其子若依原判決應服刑至2027年；圖為案發地尼克伯克村。(截自蘋果地圖)

紐約華男接受毒品矯治獲提前出獄 兩個月後涉弒母

2026-01-04 16:20

超人氣

更多 >
全美最差房屋保險公司 「消費者報導」點名這一家

全美最差房屋保險公司 「消費者報導」點名這一家
抹茶退流行了？新一代「超級食物」竄紅 又是亞洲常見食材

抹茶退流行了？新一代「超級食物」竄紅 又是亞洲常見食材
「偷偷藏不住」要拍電影版 主角不是趙露思、陳哲遠…是「他們」

「偷偷藏不住」要拍電影版 主角不是趙露思、陳哲遠…是「他們」
加州小鎮近百人被ICE抓 全家剩3歲兒「簡直人間地獄」

加州小鎮近百人被ICE抓 全家剩3歲兒「簡直人間地獄」
美軍活捉馬杜洛 「中共國師」李毅為何崩潰自搧巴掌？

美軍活捉馬杜洛 「中共國師」李毅為何崩潰自搧巴掌？