華埠組織籲曼達尼 停建社區監獄改建可負擔住宅

華埠和下東城社區居民及活動人士聚集在曼哈頓社區監獄工地前，歡迎曼達尼上任，並呼籲他傾聽民眾呼聲。(記者許君達╱攝影)

百餘名來自曼哈頓華埠 和下東城的居民及活動人士4日聚集在中央街(Center St.)的華埠社區監獄工地外，歡迎市長曼達尼 (Zohran Mamdani)上任，並呼籲他關注社區聲音，阻止監獄大樓的施工，並將其改建為可負擔住房。

當日參加集會的代表來自「青年人反逼遷」以及包厘街鄰里聯盟等，「青年人反逼遷」代表Niah表示，曼達尼競選時承諾要傾聽人民的聲音、建設真正可負擔的住房，而紐約市「沒有比華埠更需要住房的地方了」。「青年人反逼遷」項目指出，目前華埠周邊有兩塊市府土地，其一位於孔子大廈旁，另一處則是尚未建起新監獄的中央街地塊。

規畫中的監獄地塊位於曼哈頓中央街與巴士打街(Baxter St.)之間，原為設施陳舊的拘留中心，現舊建築已拆除，新建案尚未動工。華埠及周邊社區多年來一直反對當局在該地塊建設新監獄大樓，呼籲在此地建設可負擔住宅，但前任白思豪(Bill de Blasio)和亞當斯(Eric Adams)市府均堅持推進監獄建案。

住在顯利街(Henry St.)199號的華裔居民林蘭貞表示，她支持曼達尼，也希望新市長能聽取社區的聲音，停止前任市府強推監獄的政策。前任本區市議員傅利達(Kathryn Freed)表示，此前的市府曾一再背棄對華埠的承諾，當初興建舊監獄大樓時承諾配套建設老人中心與市政停車場，結果如今停車場被封閉在柏路(Park Row)內、被警局獨占，老人中心也因為新監獄的工程而建築受損。她向曼達尼喊話稱，「別再把爛攤子甩給華埠！」