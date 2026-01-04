我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／栽川普手上 馬杜洛押解影片曝 還祝旁人「新年快樂」

得了委國失了台灣？美學者：川普戰術恐成北京對台樣板

曼達尼上任2天 刪亞當斯市長X平台貼文 裁撤2辦公室

記者范航瑜╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
市長X平台官方帳號目前已更名為Mayor Zohran Kwame Mamdani，曼達尼市府也陸續刪掉亞當斯時期的貼文。(截自X平台帳號@NYCMayor)
市長X平台官方帳號目前已更名為Mayor Zohran Kwame Mamdani，曼達尼市府也陸續刪掉亞當斯時期的貼文。(截自X平台帳號@NYCMayor)

市長曼達尼(Zohran Mamdani)誓言將為市政廳揭開「新時代」，在他上任的第二天，他已經裁撤亞當斯(Eric Adams)時期設立的「防治鼠患辦公室」和「數位資產與區塊鏈科技辦公室」，並刪除其過去的社群平台貼文。此舉立即招致批評，認為有選擇性和針對性。

目前市長辦公室的「防治鼠患辦公室」和「數位資產與區塊鏈科技辦公室」都已遭裁撤，之後亞當斯過去在X平台上宣傳打擊鼠患與加密貨幣潛力的貼文，也將陸續自官方帳號@NYCMayor中消失。

曼達尼市府刪除亞當斯任內舊推文的舉動，已引發全國猶太倡議中心不滿，原因是被刪除的貼文涉及對抗反猶主義。曼達尼發言人佩克(Dora Pekec)表示，新市府已開始刪除舊文，但強調相關內容均已存檔，她在聲明中指出，這是一項行政層面的持續作業，並非基於貼文內容本身。

長期關注市府檔案保存的市議員高步邇(Gale Brewer)表示，只要舊貼文有妥善存檔，她並不反對刪除行為。她指出，只要完成存檔，相關資訊仍可被查閱。

對數位紀錄保存與透明度的疑慮，早在四年前便曾浮現。當時的市議會議長歐德思(Adrienne Adams)關閉了前任議長強生(Corey Johnson)的獨立推特帳號。由高步邇提出的相關立法已於去年通過，要求市府社群帳號須存檔於對外開放的公共平台。

除刪除推文外，部分本地猶太組織與以色列政府，也反對曼達尼撤銷兩項行政命令，一項禁止市府參與抵制、撤資與制裁以色列(BDS)運動，另一項則採納國際大屠殺紀念聯盟(IHRA)對反猶主義的定義，該定義將部分對以色列的批評納入範疇。曼達尼2日表示，亦有其他猶太組織對該定義抱持「高度關切」，但他強調，市府將增加防止仇恨犯罪辦公室的經費。他同時保留了亞當斯時期成立的「打擊反猶主義辦公室」。

盡管上任後動作頻頻，曼達尼市府在就職兩天內，部分行政細節上顯得尚未完全到位。市政廳2日發布的一則新聞稿中，誤將競選團隊的電子郵件地址列為市府聯絡方式。此外，官方X帳號也曾將市長姓名誤拼為「Mamadani」，該貼文隨即被刪除並更正後重新發布。

曼達尼 亞當斯 猶太

上一則

皇后區元旦清晨車禍1死1重傷 行人安全拉警報

下一則

2026中期選舉亞裔選民成關鍵 兩大政黨將更難忽視
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約市長曼達尼上任首日 撤銷亞當斯挺以行政令 以控反猶

紐約市長曼達尼上任首日 撤銷亞當斯挺以行政令 以控反猶
曼達尼首日簽多項行政令 設5副市長

曼達尼首日簽多項行政令 設5副市長
亞當斯插手RGB人事 曼達尼凍租承諾恐受阻

亞當斯插手RGB人事 曼達尼凍租承諾恐受阻
曼達尼首日…亞當斯被起訴後所發行政令全廢除 設5名副市長

曼達尼首日…亞當斯被起訴後所發行政令全廢除 設5名副市長

熱門新聞

華埠工商銀行保險箱接連失竊，至少三名華婦丟失近80萬元現金珠寶，引發節後民眾排隊檢查財物。(記者劉梓祁╱攝影)

中國工商銀行保險箱接連失竊 3華婦丟失近80萬元現金珠寶

2025-12-27 01:29
2萬美元轉回中國，其中10萬人民幣被當成贓款退還，華男到亞總會求助。(亞總會提供)

紐約華男轉2萬美元到中國 10萬人民幣被當贓款沒了

2025-12-29 19:29
紐約州將於2026年迎來多項早已通過、將於2026年正式上路的州法規。(記者許君達／攝影)

2026紐約新規上路 上班族最低工資調升、房價評估更透明

2025-12-30 20:08
大雪嚴重打亂航空交通，在紐約三大機場導致逾千班飛機延誤。圖為達美航空公司班機在紐約州羅徹斯特機場冒雪降落。(路透)

紐約今冬最強降雪 影響逾千航班 華男飛機3度遭取消

2025-12-29 07:08
時報廣場跨年秀是紐約最富盛名的觀光項目，每年吸引百萬遊客前往。圖為各族裔訪客在2024至2025年度跨年秀中等待新年來臨。(記者許君達╱攝影)

紐約時報廣場跨年夜「體感20℉」場內不設廁所、安檢嚴密

2025-12-31 07:23
麗娜汗在耶魯法學院就讀時，以亞馬遜為案例撰文批判反壟斷法未能有效制衡現代企業巨頭而聲名大噪。(路透)

FTC前主席出手 助曼達尼以「行政手段」加速降生活成本

2025-12-28 07:40

超人氣

更多 >
抓捕細節曝光 馬杜洛夫婦「熟睡中被拖出臥室」

抓捕細節曝光 馬杜洛夫婦「熟睡中被拖出臥室」
才抓了馬杜洛 川普又點名這兩國…喊他「最好小心點」

才抓了馬杜洛 川普又點名這兩國…喊他「最好小心點」
美國強擄馬杜洛 意欲何為？

美國強擄馬杜洛 意欲何為？
川普發布馬杜洛最新照片：戴手銬、黑布蒙雙眼

川普發布馬杜洛最新照片：戴手銬、黑布蒙雙眼
美對委內瑞拉發動襲擊 川普：委國總統馬杜洛夫婦已被抓、遣送出境

美對委內瑞拉發動襲擊 川普：委國總統馬杜洛夫婦已被抓、遣送出境