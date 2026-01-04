曼達尼上任2天 刪亞當斯市長X平台貼文 裁撤2辦公室

市長X平台官方帳號目前已更名為Mayor Zohran Kwame Mamdani，曼達尼市府也陸續刪掉亞當斯時期的貼文。(截自X平台帳號@NYCMayor)

市長曼達尼 (Zohran Mamdani)誓言將為市政廳揭開「新時代」，在他上任的第二天，他已經裁撤亞當斯 (Eric Adams)時期設立的「防治鼠患辦公室」和「數位資產與區塊鏈科技辦公室」，並刪除其過去的社群平台貼文。此舉立即招致批評，認為有選擇性和針對性。

目前市長辦公室的「防治鼠患辦公室」和「數位資產與區塊鏈科技辦公室」都已遭裁撤，之後亞當斯過去在X平台上宣傳打擊鼠患與加密貨幣潛力的貼文，也將陸續自官方帳號@NYCMayor中消失。

曼達尼市府刪除亞當斯任內舊推文的舉動，已引發全國猶太 倡議中心不滿，原因是被刪除的貼文涉及對抗反猶主義。曼達尼發言人佩克(Dora Pekec)表示，新市府已開始刪除舊文，但強調相關內容均已存檔，她在聲明中指出，這是一項行政層面的持續作業，並非基於貼文內容本身。

長期關注市府檔案保存的市議員高步邇(Gale Brewer)表示，只要舊貼文有妥善存檔，她並不反對刪除行為。她指出，只要完成存檔，相關資訊仍可被查閱。

對數位紀錄保存與透明度的疑慮，早在四年前便曾浮現。當時的市議會議長歐德思(Adrienne Adams)關閉了前任議長強生(Corey Johnson)的獨立推特帳號。由高步邇提出的相關立法已於去年通過，要求市府社群帳號須存檔於對外開放的公共平台。

除刪除推文外，部分本地猶太組織與以色列政府，也反對曼達尼撤銷兩項行政命令，一項禁止市府參與抵制、撤資與制裁以色列(BDS)運動，另一項則採納國際大屠殺紀念聯盟(IHRA)對反猶主義的定義，該定義將部分對以色列的批評納入範疇。曼達尼2日表示，亦有其他猶太組織對該定義抱持「高度關切」，但他強調，市府將增加防止仇恨犯罪辦公室的經費。他同時保留了亞當斯時期成立的「打擊反猶主義辦公室」。

盡管上任後動作頻頻，曼達尼市府在就職兩天內，部分行政細節上顯得尚未完全到位。市政廳2日發布的一則新聞稿中，誤將競選團隊的電子郵件地址列為市府聯絡方式。此外，官方X帳號也曾將市長姓名誤拼為「Mamadani」，該貼文隨即被刪除並更正後重新發布。