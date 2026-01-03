亞當斯插手RGB人事 曼達尼凍租承諾恐受阻

我的頻道

記者范航瑜／紐約報導
新任市長曼達尼在競選期間曾承諾，將確保其首個市長任期四年內，RGB每年都通過0%的租金調漲。(取自市長辦公室)
亞當斯(Eric Adams)在卸任紐約市長前的最後幾個小時內，於2025年12月31日晚成功將第四名新任人選安插進市府的租金指導委員會(Rent Guidelines Board，RGB)，至此RGB九名成員中已有五人為亞當斯任命。依規定，除非有正當理由，RGB成員不得被免職。新任市長曼達尼若想要達到凍租目的，需要說服委員會，但目前的權力結構或將給他帶來不小阻力。

本月稍早，亞當斯一口氣任命四名新成員進入RGB，顯然意在讓這委員會阻擋曼達尼的凍租措施。然而，其中一名人選、美林證券(Merril Lynch)理財顧問芬恩(Lliam Finn)在12月30日婉拒出任委員，恰好是亞當斯卸任的前一天，令這一布局一度生變。

亞當斯隨即找到替代方案。12月31日晚，即其市長任期的最後數小時內，亞當斯任命「紐約市社區中心」(Center for NYC Neighborhoods)執行長皮爾(Christie Peale)接替芬恩進入RGB。相關人士於2日已向媒體「每日新聞」證實此事。

皮爾對租金凍結的立場目前尚不明朗。她所領導的機構主要為低收入屋主提供法律與相關支援。接近曼達尼陣營的人士表示對皮爾的態度相對樂觀，認為她長期關注可負擔住房議題，對租戶與屋主的處境皆有所理解。

曼達尼在競選期間曾承諾，將確保其市長任期四年內，RGB每年都通過0%的租金調漲。盡管亞當斯卸任前的人事布局對此增添變數，曼達尼1月1日在記者會上仍表示對兌現承諾有信心。

在華人社區中，租客權益維護組織「CAAAV 政聲」長期支持曼達尼，部分成員還於前一日出席其就職典禮。組織主任沈悅欣(Alina Shen)表示，面對重重挑戰，新的一年必須持續動員基層力量，包括工薪階層租戶、移民與年輕人，才能真正主導並塑造紐約市的未來。「我們過去一年在社區與全市層面都積累了不少力量，無論是對抗遣返，還是租客逼遷，這些力量都將發揮關鍵作用」。

