我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

范冰冰拿金馬獎座發文兩樣情 Threads狂曬馬 微博剩自拍照交作業

醫師絕對不吃3種食物 「這1類」更被列為一級致癌物

曼達尼上任後迎挑戰 前市長顧問：紐約人只給他1周拿出表現

記者胡玉立／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約市百餘年來最年輕市長曼達尼(Zohran Mamdani)1日就職，現場許多曼達尼的支持者頭戴有其姓名的毛帽、別著周邊小物，亦或是帶著印有曼達尼臉孔的海報至現場。(記者馬璿／攝影)
紐約市百餘年來最年輕市長曼達尼(Zohran Mamdani)1日就職，現場許多曼達尼的支持者頭戴有其姓名的毛帽、別著周邊小物，亦或是帶著印有曼達尼臉孔的海報至現場。(記者馬璿／攝影)

紐約市百餘年來最年輕市長曼達尼(Zohran Mamdani)1日就職，他宣布將「大無畏」執政，致力兌現降低市民生活成本的承諾。他被寄予厚望，也面臨挑戰；商界領袖擔憂他未經考驗的政策可能重創經濟，並導致犯罪率回升。華爾街日報報導，曼達尼很短時間內就需向市民展示績效。

前市長白思豪(Bill de Blasio)高級顧問哈格爾根斯(Andrea Hagelgans)說：「我們紐約市民沒有耐心，只會給你大約一周時間拿出表現。」她建議曼達尼專注那些能在相對較短時間內制定出實際目標的政策。

民主社會主義者曼達尼的施政計畫雄心勃勃，其中包括遏制房租飆升、擴大免費托兒服務、建立免費公車系統等等。若要實現任何一項重大提案，都需要妥協，甚至需要安撫反對者；特別是商界，後者一直是歷任進步派市長與州議員談判資金和施政措施的重要盟友。哈格爾根斯說：「如果他的立場變得較溫和，我不會意外。」

為支付施政提案所需的巨額成本，曼達尼打算提高富人和企業稅收，讓華爾街高層和房地產開發商感到擔憂；批評者也質疑他的警務改革方案對公共安全是否有效。

曼達尼最近幾周與商界人士舉行圓桌會議，試圖消除疑慮，他們討論簡化興建平價住房的繁文縟節，對兒童保育議題尋求共識，他也成功說服市警局長蒂池(Jessica S. Tisch)留任。

不過，商界人士仍對曼達尼抱有戒心；「領導力計畫」(Leadership Now Project)執行長巴盧-阿雷斯(Daniella Ballou-Aares)表示，「我認為真正讓人不安的是意識形態問題。」「領導力計畫」是由400名積極參政的現任和退休企業主管組成的商業團體。

州立法會議1月稍後即將召開，州議員需要批准任何對紐約市的額外撥款或增稅；民主黨前紐約市議員紀思庭(Justin Brannan)認為，曼達尼「將帶著堅定的政治決心，乘風前進奧伯尼(Albany)。」

曾任市議會財政委員會主席的紀思庭也相信，只要優先事項安排得宜，曼達尼可以善用紐約市1160億元預算，推動施政。

▼收聽一洲焦點Podcast：

曼達尼 紐約市 華爾街

上一則

美國人對曼達尼愛憎相當 但都對他十分關注

下一則

紐約僑界中華公所 舉辦中華民國開國紀念大會
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

圖輯／曼達尼手持可蘭經宣誓就職 承諾將以人民為本治理城市

圖輯／曼達尼手持可蘭經宣誓就職 承諾將以人民為本治理城市
曼達尼午夜宣誓 紐約首位穆斯林、南亞裔市長就任

曼達尼午夜宣誓 紐約首位穆斯林、南亞裔市長就任
到時報廣場跨年 各國遊客歡聚紐約、早早就來卡位

到時報廣場跨年 各國遊客歡聚紐約、早早就來卡位
紐約客談／2026 紐約客和曼達尼測試年

紐約客談／2026 紐約客和曼達尼測試年

熱門新聞

華埠工商銀行保險箱接連失竊，至少三名華婦丟失近80萬元現金珠寶，引發節後民眾排隊檢查財物。(記者劉梓祁╱攝影)

中國工商銀行保險箱接連失竊 3華婦丟失近80萬元現金珠寶

2025-12-27 01:29
2萬美元轉回中國，其中10萬人民幣被當成贓款退還，華男到亞總會求助。(亞總會提供)

紐約華男轉2萬美元到中國 10萬人民幣被當贓款沒了

2025-12-29 19:29
雖然聖誕節當天不會迎來民眾期盼的白色耶誕，但紐約及三州地區本周末恐將迎上另一場快速移動的冬季風暴。(記者馬璿／攝影)

周末迎暴雪 紐約降雪最高達6吋

2025-12-25 01:30
76歲華婦華埠家中身亡，其子涉案於紐約上州被捕；圖為案發地尼克伯克村。(截自蘋果地圖)

曼哈頓華埠76歲華婦陳屍家中 41歲兒涉案平安夜落網

2025-12-26 14:07
今年聖誕節，華埠依舊人來人往。其中最受矚目的餐廳之一是位於勿街(Mott St.)的老字號中餐館「和合」(Wo Hop)。(記者范航瑜／攝影)

吃餃子、炒麵…過聖誕節 猶太社區延續傳統

2025-12-26 07:29
大雪嚴重打亂航空交通，在紐約三大機場導致逾千班飛機延誤。圖為達美航空公司班機在紐約州羅徹斯特機場冒雪降落。(路透)

紐約今冬最強降雪 影響逾千航班 華男飛機3度遭取消

2025-12-29 07:08

超人氣

更多 >
「大又美法」車貸利息免稅條款 買美國車最高扣稅1萬元

「大又美法」車貸利息免稅條款 買美國車最高扣稅1萬元
灣區藏家好眼力 百元買缺角花盆 送拍估價破千萬

灣區藏家好眼力 百元買缺角花盆 送拍估價破千萬
婚禮女主持被老頭樂撞死 前一天發文「陽光對我微笑」

婚禮女主持被老頭樂撞死 前一天發文「陽光對我微笑」
15款被好市多會員大推的亞洲食品 有人為了買這項辦會員

15款被好市多會員大推的亞洲食品 有人為了買這項辦會員
河南男掏空12萬積蓄娶「雙胞胎孕妻」 結局是一夜白頭

河南男掏空12萬積蓄娶「雙胞胎孕妻」 結局是一夜白頭