不想時報廣場人擠人 有人改衝布碌崙煙火

剛搬來紐約市不久的賴女士由於擔憂時報廣場跨年後的散場人潮，便決定加入朋友舉辦的聚會，一同看轉播度過新年。(賴小姐提供)

萬眾矚目的新年即將到來，當「世界的十字路口」被人潮填滿之際，也有許多華人轉移陣地，透過不同的方式歡慶新年。除了組織朋友在家舉辦派對，用舒適的方式欣賞跨年 轉播之外，也有遠從台灣的旅客將目標對準可欣賞到煙火的布碌崙(布魯克林)大橋，與好友一同欣賞港邊美景，迎接新年到來。

剛搬來紐約市 不久的賴女士表示，今年是她初次在這裡跨年，過去曾多次至台北101欣賞煙火的她，原先有考慮過去時報廣場 欣賞「湊熱鬧」，但由於聖誕節期間市區人潮超乎她想像，「我已經被之前的人嚇到，更何況是時報廣場那天的散場，我可能三個小時都出不來。」

所以，當朋友邀約至對方家與多位新朋友一起以「一人一菜」（Potluck)形式共慶新年時，她二話不說便答應了。「明年我不確定，但今年我沒有勇氣去(時報廣場)人擠人，等等就在朋友家看電視聊天喝酒也不錯。」

初來乍到的賴女士，也希望明年可以更深入探索紐約市，「雖然已經走訪了一些美術館、看表演，但紐約有太多事情可以做，我感覺自己還沒來得及多認識這裡。」

而為與高中同學Joyce會合而從台灣來到美國的佳妤則表示，今年不僅是她人生第一次來美國，也是第一次在此跨年，原本朋友們有考慮過去時報廣場參與倒數，但聽聞安檢的嚴格程度，以及上廁所可能會很困難後，也讓他們愈發意興闌珊。

但「想感受紐約才有的體驗」的心情仍勝過寒冬，在爬文做研究之後，她與友人即將前往布碌崙大橋一睹煙火的風采，「我們同行的朋友喜歡看煙火，她也覺得如果人生短時間內只會來一次，就不想留下遺憾」。Joyce則表示，自己也是第一次在紐約跨年，雖然聽姊姊說去年特地去大橋卻因故取消、白跑一趟，但「還是想試試看」。

不過對初次到訪紐約市的佳妤與友人小彭來說，對大都市雖有一定想像，但現實卻與她們所想的有些相悖，「我們很想要體驗在都市各種不同人種跨年的感覺，但實際上來(紐約)有點小幻滅，覺得有機會的話偶爾來一次就好，相比之下我們好像比較喜歡波士頓」，她說。