我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德銀行金庫遭竊 保額1萬歐元恐難補損失 客戶聚集抗議

狄鶯問「你是GAY嗎」 曹西平未婚原因曝光 暗戀她30年

紐約時報廣場跨年夜「體感20℉」場內不設廁所、安檢嚴密

記者許君達╱紐約報導
時報廣場跨年秀是紐約最富盛名的觀光項目，每年吸引百萬遊客前往。圖為各族裔訪客在2024至2025年度跨年秀中等待新年來臨。(記者許君達╱攝影)
時報廣場跨年秀是紐約最富盛名的觀光項目，每年吸引百萬遊客前往。圖為各族裔訪客在2024至2025年度跨年秀中等待新年來臨。(記者許君達╱攝影)

紐約時報廣場跨年秀將從12月31日晚6時開始，預計今年仍將吸引百萬訪客。紐約市當局表示已做好安保預案且沒有可信威脅。不過，參與者仍需對寒冷的天氣、長時間的等待以及配套設施的缺乏做好心理準備。

根據氣象預報，紐約市12月31日沒有降雨，全天最高氣溫為冰點所在的華氏32度(攝氏0度)，午夜前後氣溫將降至華氏30度，但由於風力較強，風寒效應導致當日夜間的體感溫度僅為華氏20度上下，非常寒冷。前往跨年現場的觀眾須注意保暖。

主辦方提醒，時報廣場活動區域內不設衛生間。而根據往年經驗，從12月31日早間開始就會有觀眾入場等待晚間的晚會和降球儀式，如欲占據最佳觀賞位置，最好在下午2時前入場等待。這意味著提前入場者需要在不如廁的情況下冒著嚴寒等待超過十小時。如果實在內急難耐，可在封閉區內尋找營業的商家洽談，但這些商家在跨年當日通常只接待高價預約的消費者。

時報廣場活動區域安保措施嚴密，入場者必須經過安全檢查，禁止攜帶雨傘、背包、折疊椅、野餐墊、無人機以及酒精製品。而訪客一旦進入封閉區域，則只能單向離開，如欲回到場內，則必須重新接受安檢，且入場後只能跟隨指引前往指定等候區域。而在晚間6時以後，訪客通常要等待數小時才能抵達安檢處，且入口外人潮洶湧，排隊秩序極度混亂。這意味著，如果提前入場者因內急或其他原因不得不離開封閉區域，則此前的等待將前功盡棄，且能否再度回到場內亦是未知數。

根據交通部門發布的資訊，跨年活動期間，曼哈頓第五大道、第九大道、39街和57街之間的區域內，所有街道均將封閉，禁止通行和路邊停車。行人亦將被禁止穿越第七大道和百老匯大道。交通管制將從12月31日凌晨2時起分批次開始，警方會以時報廣場為中心，從內向外逐漸清空封閉區域內的街道，屆時地面公車的運營將受到嚴重影響，過境交通也將大受阻礙。位於封閉區域內的地鐵站或部分地鐵出入口亦將同步封閉。

降球儀式的普通觀眾入口將從12月31日下午3時起開放。行人只能從第六大道和第八大道進入封閉區，入口分別設置於兩條大道交45街、49街、52街和56街的路口處。

今年的跨年秀期間不會降雨但天氣寒冷，且現場不設廁所。想要搶占最佳觀賞位置的訪客必...
今年的跨年秀期間不會降雨但天氣寒冷，且現場不設廁所。想要搶占最佳觀賞位置的訪客必須在嚴寒之中忍受數小時、甚至超過十小時的等待。(記者許君達╱攝影)
活動現場安保措施嚴格，安檢入口處常會排隊數小時。(記者許君達╱攝影)
活動現場安保措施嚴格，安檢入口處常會排隊數小時。(記者許君達╱攝影)

時報廣場 跨年 地鐵站

上一則

紐約市長選舉 不少華人移民家庭掀「代際革命」
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

巴西跨年各地遇雙重極端天氣 熱浪與暴雨同時威脅

巴西跨年各地遇雙重極端天氣 熱浪與暴雨同時威脅
時報廣場跨年倒數 數千警力戒備、新增「二次安檢」

時報廣場跨年倒數 數千警力戒備、新增「二次安檢」
物價飛漲 紐約市「披薩原則」失靈 1片披薩10年漲50%

物價飛漲 紐約市「披薩原則」失靈 1片披薩10年漲50%
紐約客談／在時報廣場 寫下一個沒有AI的未來

紐約客談／在時報廣場 寫下一個沒有AI的未來

熱門新聞

華埠工商銀行保險箱接連失竊，至少三名華婦丟失近80萬元現金珠寶，引發節後民眾排隊檢查財物。(記者劉梓祁╱攝影)

中國工商銀行保險箱接連失竊 3華婦丟失近80萬元現金珠寶

2025-12-27 01:29
2萬美元轉回中國，其中10萬人民幣被當成贓款退還，華男到亞總會求助。(亞總會提供)

紐約華男轉2萬美元到中國 10萬人民幣被當贓款沒了

2025-12-29 19:29
雖然聖誕節當天不會迎來民眾期盼的白色耶誕，但紐約及三州地區本周末恐將迎上另一場快速移動的冬季風暴。(記者馬璿／攝影)

周末迎暴雪 紐約降雪最高達6吋

2025-12-25 01:30
76歲華婦華埠家中身亡，其子涉案於紐約上州被捕；圖為案發地尼克伯克村。(截自蘋果地圖)

曼哈頓華埠76歲華婦陳屍家中 41歲兒涉案平安夜落網

2025-12-26 14:07
今年聖誕節，華埠依舊人來人往。其中最受矚目的餐廳之一是位於勿街(Mott St.)的老字號中餐館「和合」(Wo Hop)。(記者范航瑜／攝影)

吃餃子、炒麵…過聖誕節 猶太社區延續傳統

2025-12-26 07:29
法官判決紐約州的綠燈法與聯邦法律並不衝突，紐約仍可發給通過考試但未取得合法居留身分者駕照。（路透）

聯邦法官維持紐約州「綠燈法」有效 允無身分者拿駕照

2025-12-25 07:25

超人氣

更多 >
美國富豪紛紛取得別國黃金簽證 喬治克魯尼全家入籍法國

美國富豪紛紛取得別國黃金簽證 喬治克魯尼全家入籍法國
物價上漲在即 富國銀行：可開始囤貨這類商品

物價上漲在即 富國銀行：可開始囤貨這類商品
退休夫妻以佛州為「主要住所」仍被紐約州追稅6萬元

退休夫妻以佛州為「主要住所」仍被紐約州追稅6萬元
民調／綠高雄4選將皆大勝柯志恩 他對比、互比雙領先

民調／綠高雄4選將皆大勝柯志恩 他對比、互比雙領先
上月宣布罹末期癌症 甘迺迪總統35歲外孫女去世

上月宣布罹末期癌症 甘迺迪總統35歲外孫女去世