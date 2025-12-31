紐約時報廣場跨年夜「體感20℉」場內不設廁所、安檢嚴密

時報廣場跨年秀是紐約最富盛名的觀光項目，每年吸引百萬遊客前往。圖為各族裔訪客在2024至2025年度跨年秀中等待新年來臨。(記者許君達╱攝影)

紐約時報廣場跨年 秀將從12月31日晚6時開始，預計今年仍將吸引百萬訪客。紐約市當局表示已做好安保預案且沒有可信威脅。不過，參與者仍需對寒冷的天氣、長時間的等待以及配套設施的缺乏做好心理準備。

根據氣象預報，紐約市12月31日沒有降雨，全天最高氣溫為冰點所在的華氏32度(攝氏0度)，午夜前後氣溫將降至華氏30度，但由於風力較強，風寒效應導致當日夜間的體感溫度僅為華氏20度上下，非常寒冷。前往跨年現場的觀眾須注意保暖。

主辦方提醒，時報廣場活動區域內不設衛生間。而根據往年經驗，從12月31日早間開始就會有觀眾入場等待晚間的晚會和降球儀式，如欲占據最佳觀賞位置，最好在下午2時前入場等待。這意味著提前入場者需要在不如廁的情況下冒著嚴寒等待超過十小時。如果實在內急難耐，可在封閉區內尋找營業的商家洽談，但這些商家在跨年當日通常只接待高價預約的消費者。

時報廣場活動區域安保措施嚴密，入場者必須經過安全檢查，禁止攜帶雨傘、背包、折疊椅、野餐墊、無人機以及酒精製品。而訪客一旦進入封閉區域，則只能單向離開，如欲回到場內，則必須重新接受安檢，且入場後只能跟隨指引前往指定等候區域。而在晚間6時以後，訪客通常要等待數小時才能抵達安檢處，且入口外人潮洶湧，排隊秩序極度混亂。這意味著，如果提前入場者因內急或其他原因不得不離開封閉區域，則此前的等待將前功盡棄，且能否再度回到場內亦是未知數。

根據交通部門發布的資訊，跨年活動期間，曼哈頓第五大道、第九大道、39街和57街之間的區域內，所有街道均將封閉，禁止通行和路邊停車。行人亦將被禁止穿越第七大道和百老匯大道。交通管制將從12月31日凌晨2時起分批次開始，警方會以時報廣場為中心，從內向外逐漸清空封閉區域內的街道，屆時地面公車的運營將受到嚴重影響，過境交通也將大受阻礙。位於封閉區域內的地鐵站 或部分地鐵出入口亦將同步封閉。