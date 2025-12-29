紐約今冬最強降雪 影響逾千航班 華男飛機3度遭取消

我的頻道

記者曹馨元╱紐約報導
大雪嚴重打亂航空交通，在紐約三大機場導致逾千班飛機延誤。圖為達美航空公司班機在紐約州羅徹斯特機場冒雪降落。(路透)
紐約市於日前迎來今冬最強勁降雪，中央公園積雪厚超4吋。大雪也嚴重打亂航空交通，在三大機場導致逾千班飛機延誤；小陳便因航班接連被取消而「花了半條命」才得以開啟自己的年終假期。

小陳原計畫26日午後自紐約飛往波多黎各(Puerto Rico)。在航班第一次被取消時，小陳還能冷靜應對，隨即訂下一班約5時經轉機到達波多黎各的航班，「我們想如果不是直飛，在大雪之前趕到別的城市應該就沒問題」。不料，該班飛機也於不久後被取消，在查看各地航班後，小陳決定坐巴士前往波士頓，再由波士頓起飛。

之所以如此執著，是因為此次旅行對小陳意義非凡。不僅酒店住宿不可改期、退款，小陳也因工作變動，將於此次旅行後離開生活了七年的美國；「這是和朋友早就規畫好的跨年之旅，之後我們就要奔赴各地了，所以我不想留下遺憾」。

還未到達波士頓，小陳便得知自己自波士頓起飛的航班亦被取消。接連三班飛機被取消也未打消小陳赴約的決心，在反覆與航司聯繫後，他訂下一班27日清晨自紐約起飛、經由芝加哥抵達波多黎各的航班。27日鄰近午夜，小陳抵達波士頓，隨即馬不停蹄地租車自駕趕回紐約。在超過24小時的極限奔波後，小陳終於在27日晚落地波多黎各；與朋友相聚在溫暖的加勒比島嶼，小陳感嘆，哪怕「花了半條命」也是值得的。

截止27日晚，紐約三大機場共有1307次航班延誤，423次航班被取消。本周末恰逢聖誕節後，不少趁假期來到紐約的遊客正趁此時返家，也有紐約人出城旅行度假，因此28日的各機場格外繁忙；不過，由於28日夜間預計再有降雨等原因，航班混亂雖好轉但仍持續。

根據航班追蹤網站FlightAware，截止28日下午4時30分，甘迺迪機場當日起飛航班仍有近30%的取消及延誤率，拉瓜地亞機場則有約16個航班取消、94個延誤；新澤西州紐瓦克機場也有超過兩成航班面臨取消及延誤。

