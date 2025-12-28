我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄國億萬富豪人數創新高 普亭如何在對烏克蘭戰爭中穩住寡頭？

南京博物院爆盜賣文物 中國網友：感謝蔣介石帶走故宮精品

FTC前主席出手 助曼達尼以「行政手段」加速降生活成本

記者范航瑜／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
麗娜汗在耶魯法學院就讀時，以亞馬遜為案例撰文批判反壟斷法未能有效制衡現代企業巨頭而聲名大噪。(路透)
麗娜汗在耶魯法學院就讀時，以亞馬遜為案例撰文批判反壟斷法未能有效制衡現代企業巨頭而聲名大噪。(路透)

候任市長曼達尼(Zohran Mamdani)誓言要讓紐約變得更可負擔，但其不少政策需要時間，部分還得仰賴州立法機構的配合。市府交接團隊成員、前聯邦貿易委員會(FTC)主席麗娜汗(Lina Khan)日前則提出了一套行動清單。其團隊過去數周全面檢視市法規，尋找被閒置或少用的市長權限，讓曼達尼得以迅速出手。

紐約時報援引三名消息人士稱，麗娜汗的提案包括壓低公寓租賃相關費用與公用事業開支，並要求企業在定價上提高透明度。其他構想還包括重新啟用一項1960年代的價格哄抬法規，以及加強執法以落實外賣郎的新保護措施。

麗娜汗團隊研究了一項1969年的消費者保護法，該法禁止「顯失公平」的商業手段，可能用來針對醫院與體育場等消費者選擇有限、卻被迫支付高價的場域。團隊同時檢視外送平台是否遵守保護司機的相關法規，以及房東是否依新法，停止向租客收取高額中介費。

麗娜汗在耶魯法學院就讀時，以亞馬遜為案例撰文批判反壟斷法未能有效制衡現代企業巨頭而聲名大噪。隨後，她獲前總統拜登任命出任聯邦貿易委員會主席，對亞馬遜提告，指控其擠壓小型商家，並試圖阻止多起企業併購。其訴訟成績有成有敗，針對亞馬遜的官司仍在進行中。

多名知情人士指出，曼達尼希望麗娜汗加入其市府團隊，相關討論仍在持續。即便她最終未進入市府，其影響已逐漸顯現。她的一名前得力助手萊文(Sam Levine)已獲任命，領導市消費者與勞工保護機構；她也曾推動任命前代理勞工部長蘇維思(Julie Su)出任經濟正義副市長。

麗娜汗提出的行政行動清單，或能讓曼達尼最大化其施政效率。不過，若被視為過度擴權，亦可能令商界不安，甚至引發與羅斯福或川普等強勢行政領袖的比較。OTC Markets執行長庫爾森(Cromwell Coulson)警告，若新市長與麗娜汗過於針對大型企業，恐在關鍵時刻惡化營商環境，加速金融業外移至德州或佛州。他說，麗娜汗非常聰明，關鍵在於「他們要她把矛頭指向哪裡」。

曼達尼 亞馬遜 拜登

上一則

強降雪襲紐約 各機場上百航班取消 上州積雪甚至累計13吋
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

雪豹「凌寒」當年腦梗亡 西野園團隊「一群男人哭得像傻子」

雪豹「凌寒」當年腦梗亡 西野園團隊「一群男人哭得像傻子」
亞馬遜等零售商退貨規定限縮 千萬別逾期

亞馬遜等零售商退貨規定限縮 千萬別逾期
蘋果衝手機買氣 深度重組AI團隊

蘋果衝手機買氣 深度重組AI團隊
外送平台Instacart誤導收費 將退消費者6000萬元

外送平台Instacart誤導收費 將退消費者6000萬元

熱門新聞

華埠工商銀行保險箱接連失竊，至少三名華婦丟失近80萬元現金珠寶，引發節後民眾排隊檢查財物。(記者劉梓祁╱攝影)

中國工商銀行保險箱接連失竊 3華婦丟失近80萬元現金珠寶

2025-12-27 01:29
雖然聖誕節當天不會迎來民眾期盼的白色耶誕，但紐約及三州地區本周末恐將迎上另一場快速移動的冬季風暴。(記者馬璿／攝影)

周末迎暴雪 紐約降雪最高達6吋

2025-12-25 01:30
將於明年1月1日起退場的紐約MetroCard交通卡，曾是紐約市的都市名片象徵。(本報檔案照)

紐約地鐵交通卡謝幕 走過逾30年歷史 限量版炒至數百美元

2025-12-21 20:10
76歲華婦華埠家中身亡，其子涉案於紐約上州被捕；圖為案發地尼克伯克村。(截自蘋果地圖)

曼哈頓華埠76歲華婦陳屍家中 41歲兒涉案平安夜落網

2025-12-26 14:07
今年聖誕節，華埠依舊人來人往。其中最受矚目的餐廳之一是位於勿街(Mott St.)的老字號中餐館「和合」(Wo Hop)。(記者范航瑜／攝影)

吃餃子、炒麵…過聖誕節 猶太社區延續傳統

2025-12-26 07:29
州長霍楚19日簽署提案廢除「100呎規定」，指出開發商今後必須自行承擔天然氣安裝的相關費用，有望抑制全州新增天然氣接管的擴張。(取自州長辦公室)

紐約州接天然氣「100呎規定」 廢除

2025-12-21 07:23

超人氣

更多 >
台灣發生規模7.0地震 高樓狂晃 全台有感

台灣發生規模7.0地震 高樓狂晃 全台有感
住院5天點48頓VIP餐 男子續保被拒 全家也被風控

住院5天點48頓VIP餐 男子續保被拒 全家也被風控
加州退休華男 搬家跑去偏僻小城開燒臘店 結果...

加州退休華男 搬家跑去偏僻小城開燒臘店 結果...
比死亡更糟的事…「股神」巴菲特還不想做

比死亡更糟的事…「股神」巴菲特還不想做
AirPods即時翻譯效果如何？紐時記者東京旅遊實測

AirPods即時翻譯效果如何？紐時記者東京旅遊實測