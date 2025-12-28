老師現在幾點？手機禁令揭學生不會看時鐘 紐約教師憂

我的頻道

記者范航瑜╱紐約報導
紐約市多名教師日前指出，許多青少年因長期依賴手機，竟對傳統指針時鐘的基本讀時能力都顯得陌生。(取自州長辦公室)
「上課鈴到放學鈴」(bell‑to‑bell)手機禁令已經推行一個學期，雖然在改善課堂專注力與學生互動上初見成效，但該政策也意外揭露了新的問題。紐約市多名教師日前指出，許多青少年因長期依賴手機，竟對傳統指針時鐘的基本讀時能力都顯得陌生。

皇后區卡多索高中(Cardozo High School)副校長米倫(Tiana Millen)指出，整體而言，手機禁令在校內成效顯著，學生上課更專注、午餐時間互動更多，走廊人流也更順暢，因為不再低頭滑手機，遲到的情況減少了。但她發現，不少學生自己並不知道時間，因為他們不會看時鐘，曼哈頓一名高中教師莫恩辛韋格(Madi Mornhinweg)也表示，課堂上最常聽到的一句話就是「老師，現在幾點？」

教育局回應表示，學生在一、二年級就會學習如何看時鐘。教育局發言人蓋瑟(Isla Gething)指出，市公校體系重視學生同時理解指針與數位時鐘的能力，在日益數位化的成長環境中，傳統看時間的技能不應被忽略。官員也說，學生在小學階段會學會「整點」、「半點」、「差一刻」等基本概念。

對學生不熟悉指針時鐘的憂慮，其實早在手機禁令前就已存在。2017年奧克拉荷馬州一項研究發現，六至12歲兒童中只有五分之一會看時鐘。「數位媒體與兒童發展研究所」執行主任佩里(Kris Perry)表示，在全然數位化的環境中成長的青少年，沒有機會練習看指針時鐘，其實相當合理。她也指出，腦部掃描顯示，手持書本閱讀與手寫，通常比在螢幕上閱讀與打字引發更多腦部活動。

「上課鈴到放學鈴」法案今年通過，要求全州公立學校包括幼稚園至12年級，在整個上學日禁止學生使用智能手機等個人電子設備，包括智能手錶和平板等。州長霍楚(Kathy Hochul)並強調此舉是為減少課堂干擾、改善學生注意力與心理健康問題。市教育局也制定本市具體規範，由各校在校內落實執行。 州長辦公室11月進行的調查結果顯示，83%認為學生在課堂上更投入、學習氣氛改善，75%則指出禁令有助於教學效果提升。

