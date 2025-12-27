地鐵OMNY機台不足 買票排逾20分鐘民眾不滿

我的頻道

記者戴慈慧／紐約報導
法拉盛地鐵站內因OMNY機台不足，26日乘客買票需大排長龍，且等候將近20分鐘之久。 (記者戴慈慧／攝影)
隨著地鐵卡MetroCard即將全面退場，法拉盛緬街地鐵站內的OMNY機台26日出現排隊人潮，乘客在OMNY售卡與設定機台前大排長龍，部分時段等候時間超過20分鐘，引發不少民眾不滿。

現場乘客多為準備購買OMNY卡，其中也不乏外籍旅客與長者。由於原有MetroCard購票機已拆除，乘客只能轉向有限的OMNY機台，導致尖峰時段排隊情況明顯。

乘客陳先生表示，自己只是想買票搭車，卻等了將近20分鐘。他質疑，既然MetroCard即將全面退場，相關單位應提早因應需求，「既然要大家改用OMNY，為什麼不先把機台裝夠？現在反而變成大家一起擠。」

MTA先前宣布，自12月底起停止販售新的MetroCard，並移除相關購票與加值設備。

針對仍持有MetroCard餘額的乘客，MTA表示，MetroCard與OMNY屬於不同系統，乘客無法在線上或透過售票機，直接把MetroCard餘額轉到OMNY。若希望提前改用OMNY，可親自前往地鐵站內的客服中心，或至MTA行動服務車，由人員協助把MetroCard餘額轉入OMNY卡、否則也可以繼續刷MetroCard，直到餘額用完為止。

若乘客希望改用OMNY卡，需另行購買新卡並重新加值；若使用信用卡或手機支付，則不需額外購卡。對於不方便使用電子支付的乘客，MTA建議可購買實體OMNY卡作為替代方案。

排隊民眾建議，MTA應在熱門車站增加OMNY機台數量，或安排現場人員協助乘客操作，以減少排隊與誤解。

隨著MetroCard正式走入歷史，OMNY成為紐約公共運輸的新主流。如何在轉換過程中兼顧效率與便利，也成為乘客與交通單位共同面對的考驗。

地鐵站 MTA 法拉盛

清潔局捐玩具 南布碌崙百名孩童受惠

防青少年成癮 霍楚簽法要社媒加警語
